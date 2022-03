MotoGP 22, pubblicato il primo gameplay trailer

Pronto a goderti un po’ di spettacolari gare su due ruote? Il primo gameplay next-gen di MotoGP22 è finalmente arrivato, mostrando tutti i miglioramenti dell’edizione 2022 insieme alla modalità split-screen locale (2 giocatori)*, per gareggiare e competere contro i tuoi amici comodamente sul divano. Scopri come sta migliorando l'esperienza MotoGP, grazie a tutte le feature avanzate fornite dalla nuova generazione di console.

Spunti di lettura: Milestone annuncia MotoGP 22, si torna in pista ad Aprile

La simulazione non è mai stata così realistica!

Nuove animazioni dei volti, personaggi 3D e box migliorati; Ride Height Device per la gestione manuale e il meccanismo di bloccaggio RHD e il controllo della compressione delle sospensioni della moto; superfici della pista migliorate per una guidabilità superiore; sistema di sospensione migliorato per una migliore sensazione durante il passaggio sui cordoli; un comportamento del pneumatico più realistico dato dalla sua deformazione, per rendere l'esperienza ancora più vicina alla realtà.

MotoGP22 sarà pubblicato il 21 Aprile, 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam.

* Split-screen non supportato su Nintendo Switch