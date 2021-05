MSI annuncia una nuova lineup di notebook dotati delle CPU Intel Serie H Gen11

MSI, produttore leader nell’ambito delle soluzioni tecnologiche per il business, la progettazione e il gaming, annuncia la sua nuova lineup di laptop equipaggiati con I nuovi processori Intel serie H di 11a generazione e grafica NVIDIA GeForce RTX 3080. Con questi nuovi notebook MSI ribadisce la sua scelta strategica di realizzare laptop potenti con tecnologie allo stato dell’arte e al contempo caratterizzati un design particolarmente ricercato, in grado di rendere più piacevole e soddisfacente l’esperienza d’uso sia per i gamer, sia per i creatori di contenuti.

Le proposte della nuova lineup offrono un incremento medio del 30% delle performance velocistiche rispetto ai modelli precedenti, mentre l’abbinamento di tecnologie, quali PCIe Gen4, Thunderbolt 4, e Wi-Fi 6E, assicura un ulteriore aumento delle prestazioni generali.

Per quanto riguarda i modelli gaming, caratteristiche esclusive MSI, come la modalità “Discrete Graphics Mode”, migliorano le performance grafiche, mentre MSI Center consente di gestire l’overclocking con la massima semplicità. I nuovi modelli della serie Creator vantano poi diverse innovative soluzioni tecnologiche, come True Pixel QHD+ e i display Mini LED. MSI, inoltre, ha aggiornato le sue serie gaming più apprezzate, come la GE Raider, GP Leopard e GS Stealth, presentando nuovi ed esclusivi modelli, tra cui il Pulse GL e il Katana GF.

Creator Z16, Creator M16

Il nuovo Creator Z16 dispone di un display True Pixel 16:10 con cornici sottili e risoluzione fino a QHD+, che offre il 100% della gamma cromatica DCI-P3 e un angolo di visione particolarmente ampio per una maggiore produttività. Le ventole con le pale più sottili al mondo (0,1mm), insieme alla tecnologia MSI Cooler Boost Technology, assicurano poi una dissipazione del calore ottimale anche con le applicazioni più pesanti, mentre il sottile chassis in alluminio con fresatura CNC di colore Lunar Grey aggiunge un indiscutibile tocco di stile. Nei prossimi mesi il modello Creator Z16 sarà affiancato da una versione light denominata Creator M16, sempre equipaggiata con display QHD+ True Pixel, ideale per i professionisti della creatività.

Creator 17

Il rinnovato Creator 17 offre un display Mini LED con tecnologia AUO AmoLED con 1.000 nit di luminosità e uno chassis in alluminio total black con una raffinata texture sabbiata.

Born for Performance – GP76/66 Leopard

Tra i primi laptop ad arrivare in Italia tra tutti I nuovi modelli della lineup gaming, vi saranno poi i notebook delle serie GP76/66 Leopard, che si rivolgono a chi ricerca elevate performance per lavorare e per giocare o anche per progettare, grazie alla presenza della grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 e dei processori Intel Core i7 di 11a generazione.

Pulsating Power– Pulse GL76/66

Progettate da Maarten Verhoeven, 2018 ZBrush World Competition Champion, le serie GL66 Pulse e GL76 Pulse saranno anch’esse in prima linea a livello di disponibilità sul mercato italiano. Il designer Verhoeven ha creato un’accattivante “armatura in titanio” inspirata all’energia pulsante della Dragon Army. Questi laptop sono equipaggiati con grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 e RTX 3050Ti con una heat pipe riprogettata e un’esclusiva soluzione termica MSI, che genera un generoso flusso d’aria in grado di abbassare drasticamente le temperature. Il tastierino numerico indipendente migliora ulteriormente l’esperienza d’uso di questi nuovi laptop per gamer.

Ultimate Powerhouse – GE76/66 Raider

Nella nuova lineup di gaming laptop di MSI troviamo anche le versioni aggiornate delle serie GE76 e GE66 Raider, che vantano Wi-Fi 6E e grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 con TGP fino a 165W. In grado di assicurare performance ideali anche per il gaming estremo, questi laptop sono dotati di display con refresh rate a 360Hz o QHD con frequenze a 240Hz, oltre all’esclusiva tecnologia MSI Cooler Boost 5.

Sleek & Sophisticated – GS76/66 Stealth

La pluripremiata serie Stealth ritorna per chi è spesso in movimento. Oltre agli aggiornamenti di GPU e CPU, il laptop GS76 Stealth ora si caratterizza per il colore silver, una maggiore capacità della batteria e un nuovo pannello fino a QHD a 240 Hz per assicurare le migliori perfomance a livello visivo. Ideale per chi ricerca un compagno da portarsi quotidianamente con sé, per giocare o per lavoro, la serie GS Stealth dispone di altoparlanti Dynaudio, che assicurano un’eccellente esperienza sonora.

Sharpen Your Game - Katana GF76/66

Ispirato all’iconica Katana giapponese, la serie GF Katana è nata con il supporto del famoso illustratore Tsuyoshi Nagano, noto per il suo lavoro nella serie di videogame “Romance of the Three Kingdoms”. Equipaggiati con grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 e con un tastierino numerico indipendente, presente anche nel modello più piccolo da 15”, i laptop della serie Katana GF sono molto di più che semplici modelli entry-level e si candidano a essere il primo compagno di gioco sui campi di battaglia virtuali.

La nuova gamma di laptop MSI, oltre a confermare l’impegno dell’Azienda per il mondo business e della creatività, conferma anche il suo intento di sostenere l’abilità artistica e il talento in tutte le sue forme. Questo si traduce in un’attenzione non solo alle performance, ma anche al design, che dev’essere in grado di soddisfare al meglio le diverse esigenze di chi utilizza il laptop. Che si tratti di trascorrere la notte a giocare, lavorare tutto il giorno o creare contenuti in mobilità, MSI si è posta l’obiettivo di migliorare la quotidianità delle persone.

Coloro che fossero interessati ad avere maggiori informazioni su questi nuovi laptop MSI e su come possano aiutare nelle proprie attività quotidiane, può seguire l’evento online mondiale aperto al pubblico “La tecnologia incontra l’estetica”, che si terrà Lunedì 17 Maggio, a questo link.

I preordini dei nuovi laptop MSI, insieme alle schede tecniche dei prodotti, saranno già disponibili sul sito MSI dal prossimo 12 Maggio.