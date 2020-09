MSI presenta la nuova serie di business laptop Summit e rinnova il proprio logo

MSI, uno dei principali produttori a livello mondiale di laptop, ha annunciato nel corso del suo primo virtual summit "Determinated To Succeed", il lancio dei notebook della serie Summit, con cui la Multinazionale esordisce, da subito con ambizioni da protagonista, nell'arena dei computer portatili destinati all'universo business. Tra le primissime proposte al mondo a essere basate sui processori Intel di 11a Gen. appena annunciati, i laptop della serie Summit sono pensati per lavorare al meglio in ogni situazione, incluso lo smart working che, a seguito del COVID-19, è per molti divenuto la nuova normalità.

La denominazione Summit, che intende riecheggiare incontri al vertice e il raggiungimento delle vette più alte, ossia i risultati più straordinari, insieme all'elegante design, si propone di attirare l'attenzione dell'utenza professionale, che ritroverà anche nel nuovo logo MSI, ridisegnato ispirandosi alla sezione aura e alla serie di Fibonacci, gli ideali di perfezione che hanno guidato i progettisti nella realizzazione di questa nuova serie di laptop.

Grazie alle prestazioni dei nuovissimi processori Intel di 11a Gen. e a Intel iRIS Xe, la grafica integrata più potente di sempre, sapientemente integrati all'interno di un sottile telaio in alluminio in grado di offrire una robustezza di grado militare, i laptop delle serie Summit garantiscono livelli di produttività mai raggiunti prima in un fattore di forma ultraportatile, mentre la massima sicurezza è assicurata dal supporto TPM 2.0. Disponibili in due diverse versioni, la serie Summit B che, con oltre 10 ore di autonomia, consente di lavorare da ovunque ci si trovi per un'intera giornata, e la Serie E, che mette a disposizione diverse opzioni di grafica dedicata e una fotocamera a infrarossi che supporta anche il riconoscimento facciale di Windows Hello, questi nuovi laptop sono davvero in grado di soddisfare al meglio anche i più esigenti.

Ulteriori plus dei laptop MSI Summit sono poi la possibilità di disporre di touchscreen con supporto multi-touch e l'avanzata funzionalità di cancellazione del rumore basata su tecnologie di AI, in grado di rivelarsi particolarmente utile nel corso delle videochiamate, soprattutto quando vengono effettuate in situazioni di home working. Vero e proprio fiore all'occhiello della serie Summit è poi l'esclusivo MSI Summit E13 Flip, una proposta in grado di combinare al meglio l'utilità di un laptop alla comodità di un tablet e offrire, quindi, una straordinaria flessibilità.

Nel corso dell'evento virtuale MSI, infine, è stato svelato anche il Prestige 14 Evo, uno dei primi laptop a essere certificato Intel Evo. Basato su processori Intel di 11a Gen. questa proposta non mancherà di stupire per le sue prestazioni, la capacità di riattivazione istantanea, la durata della batteria e un'eccezionale efficienza, che non potranno che farla apprezzare da chi vive e lavora sempre in movimento.

Per ulteriori informazioni: https://it.msi.com/Laptops/