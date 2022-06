Musica liquida: i NAS ASUSTOR sono sempre più apprezzati da appassionati e audiofili

Grazie alla possibilità di installare sofware come SoundsGood, Roon Server, iTunes Server e OwnTone, i NAS ASUSTOR consentono di godere al meglio delle proprie librerie di file musicali che possono venire riprodotti in streaming su smartphone e altri dispositivi connessi o su DAC HDMI e USB.

Taipei, Taiwan, 14 giugno 2022, – ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc. sta conquistando i favori di un numero sempre crescente di audiofili e semplici appassionati, che scelgono le sue soluzioni per gestire le loro raccolte di file musicali.

Particolarmente semplici da configurare e decisamente convenienti rispetto ai server dedicati, i NAS ASUSTOR, oltre a consentire l’archiviazione della musica liquida, offrono, infatti, la possibilità d’installare una serie di software in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, da quelle delle famiglie, dove ogni singolo componente ha la possibilità di gestirsi con faciilità la propria libreria personale di brani e ascoltarli sullo smartphone, per arrivare agli audiofili, che desiderano godersi le loro collezioni sul proprio sistema Home Theatre alla massima qualità.

Un importante plus offerto dei NAS ASUSTOR è sicuramente SoundsGood, un esclusivo e completo lettore audio sviluppato internanamente dall’Azienda, che consente di riprodurre, gestire e condividere con estrema facilità la propria musica. SoundsGood supporta i formati mp3, wav, ogg, AIFF e FLAC e assicura la possibilità di selezionare diversi dispositivi di uscita compresi DAC HDMI e USB.

Molto apprezzato dagli audiofili per la completezza delle sue feature, Roon Server* è, invece, un software che, attraverso app disponibili per Mac, Windows, iOS e Android, permette la riproduzione in streaming senza perdite di qualità della musica archiviata sul NAS su dispositivi Sonos, AirPlay, Squeezebox e Roon Ready. Il software offre anche la possibilità di gestire la riproduzione multi-room e permette il collegamento a servizi musicali come, ad esempio, Spotify.

Ulteriori possibilità, infine, sono assicurate anche da da iTunes Server e OwnTone, che trasformano i NAS in veri e propri centri di streming audio, nonché da Hi-Res Player, un lettore particolarmente ricco e completo che, oltre a tutti i formati audio più comuni, supporta anche la riproduzione e il salvataggio dei file in formato DSD.