Nacon aggiunge la nuova categoria "LIFE" al proprio catalogo di videogiochi

NACON e i suoi studi partner sono lieti di annunciare una nuova collezione di videogiochi: i simulatori incentrati sulla vita quotidiana. Raggruppati sotto la nuova etichetta LIFE, cinque giochi in fase di sviluppo che segnano attualmente il debutto di questa nuova categoria: Train Life, Hotel Life, Chef Life, Surgeon Life e Architect Life.

Con l’arrivo di questi videogiochi NACON rafforza la propria posizione in questo segmento, riunendo le proposte sotto un unico nuovo marchio. Grazie ai simulatori LIFE i giocatori possono sperimentare la vita di un professionista, come un chirurgo, un cuoco premiato o un architetto, attraverso un gameplay vario che combina la pianificazione, la gestione e l'esecuzione di compiti specifici relativi alla professione in questione.

"Emersi poco più di 10 anni fa, i life simulator stanno diventando sempre più popolari e attirano un pubblico crescente di giocatori, sia su PC che su console. In generale, il linguaggio dei videogiochi è ormai conosciuto e apprezzato da un maggior numero di utenti e in questo contesto possono emergere nuovi generi e narrazioni che soddisfano le aspettative dei giocatori e del nuovo pubblico. Con la serie LIFE, realizzata in collaborazione con studi specializzati e consulenti per ogni professione rappresentata, desideriamo offrire ai giocatori nuove esperienze. Utilizzando gli strumenti mediatici a nostra disposizione, possiamo dare vita alla quotidianità di tutte le professioni che sogniamo" afferma Benoit Clerc, Head of Publishing di NACON.

Questi sono i primi cinque giochi della gamma LIFE, in arrivo tra il 2021 e il 2022:

Train Life – A Railway Simulator (Simteract) - Oltre a un'esperienza ultra-realistica di guida dei treni, per la prima volta è possibile gestire anche lo sviluppo della propria Azienda e svolgere compiti quali: assumere conduttori, comprare locomotive, scegliere i contratti e sviluppare la rete in tutta Europa.

Hotel Life – A Resort Simulator (RingZero Game Studio) - Un simulatore che porta dietro le quinte di un'idilliaca destinazione turistica. I giocatori dovranno occuparsi della gestione quotidiana dell'hotel, dell’aumento della reputazione e supportare gli ospiti nel modo più esperto possibile, dal check-in al check-out, assicurandosi allo stesso tempo che vengano intrattenuti attraverso una varietà di attività quotidiane.

Chef Life- A Restaurant Simulator (Cyanide Studio) – Come gestire e controllare tutti gli aspetti di un ristorante: dall'acquisto degli ingredienti all'impiattamento, dal servizio alla gestione del team, fino alla progettazione dell’arredamento e la gestione del servizio.

Surgeon Life – A Hospital Simulator (RingZero Game Studio) – I giocatori diventano manager di una clinica privata. Oltre a eseguire procedure chirurgiche, occorre gestire i team di assistenza e attrarre nuovi pazienti.

Architect Life – A Building Simulator (SimFabric) - In Architect Life, i giocatori partecipano a tutte le fasi della costruzione e design della propria casa dei sogni (oltre a quelle dei clienti). Questo include, tra gli altri compiti, la stesura dei piani, il budget e l'assunzione di operai. Più che un semplice gioco di design, i giocatori dovranno garantire il buon funzionamento del cantiere per soddisfare le specifiche contrattuali.

Maggiori informazioni su ogni titolo saranno condivise in seguito.