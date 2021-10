NACON annuncia il lancio del nuovo Revolution X Pro Controller

NACON è lieta di annunciare che il Revolution X Pro Controller, controller ufficiale cablato realizzato per il gioco competitivo su Xbox, arriverà il 13 ottobre in Europa al prezzo al dettaglio consigliato di 109,99 euro.

Conosciuta per l’expertise nella creazione di controller di altissima qualità, NACON ha attinto sia alla propria esperienza, sia al feedback della sua community per dar vita al Revolution X, progettato per il gioco competitivo su Xbox Series X|S, Xbox One e Windows PC. Dopo un ampio sviluppo in collaborazione con Microsoft, il Revolution X sarà il primo controller eSports di NACON per new-gen, offrendo nuove funzionalità e oltrepassando i limiti della personalizzazione con una vasta App dedicata.

Ergonomia a prova di bomba

Il design del Revolution X Pro Controller offre comfort e reattività anche ai giocatori più competitivi. La sua struttura robusta presenta tutte le feature di un controller Xbox, come il nuovo pulsante Share, i trigger con feedback aptico e un jack per le cuffie ottimizzato per la chat vocale. Al centro dell'esperienza NACON, entrambi gli stick del Revolution X si distinguono per la capacità di regolare l'ampiezza del fly, grazie a una gamma di basi intercambiabili. Sono inclusi anche diversi copri stick concavi e convessi per adattarsi a tutti i tipi di gameplay.

Sul retro del controller, 4 pulsanti di scelta rapida con un'ergonomia ottimizzata danno un vantaggio competitivo nel gioco, mentre l'impugnatura testurizzata sulle maniglie offre una perfetta stabilità anche dopo un lungo utilizzo. Due scomparti nascosti nelle impugnature del controller permettono un'ergonomia su misura grazie all'inserimento di pesi aggiuntivi rimovibili. Il Revolution X Pro Controller, tutti i suoi accessori e il suo cavo rimovibile (USB-C) lungo 3 metri possono essere facilmente conservati e trasportati grazie alla custodia inclusa.

Revolution X App - Controlla a modo tuo

Disponibile direttamente dal Microsoft Store per Xbox o Windows PC, l'App dedicata di Revolution X svela tutto il potenziale del controller. Attraverso un'interfaccia completa e facile da usare, i giocatori possono accedere a molte opzioni di personalizzazione per creare i loro profili di gioco avanzati, comprese le opzioni di regolazione quali: mappatura completa dei pulsanti, assegnazione dei pulsanti a scelta rapida, curva di risposta e zona morta per entrambi gli stick, sensibilità del grilletto, inversione dell'asse dello stick, D-pad a 4 o 8 vie, impostazioni dei 4 motori di vibrazione o anche effetti luce dello stick destro. È possibile settare i parametri direttamente, o optare per i diversi preset suggeriti da NACON per soddisfare il proprio gameplay abituale. È inoltre possibile memorizzare fino a 4 profili nella memoria interna del Revolution X Pro Controller.

Dolby Atmos per cuffie - Prova la precisione dell'audio multidimensionale

Per un'immersione totale nei propri universi preferiti, NACON ha collaborato con Dolby Atmos per permettere a ogni utente del Revolution X di beneficiare della tecnologia Dolby Atmos for Headphones. Basta collegare Revolution X alla Xbox Series X|S, Xbox One o PC per attivare la potenza del suono spaziale Dolby Atmos con qualsiasi cuffia stereo cablata o wireless (è richiesta l'installazione della Dolby Atmos App).

Oltre a Dolby Atmos per le cuffie, l'App Revolution X include impostazioni audio complementari per adattare l'equalizzatore al proprio gioco, impostare il guadagno audio del microfono, nonché attivare la cancellazione del rumore per la chat.

Caratteristiche principali di Revolution X Pro Controller:

Designed for Xbox: controller cablato con licenza ufficiale per Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10 PC.

controller cablato con licenza ufficiale per Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10 PC. Entra nell'arena: stick professionali ergonomici e brevettati Revolution X, che offrono un livello di precisione adattabile a tutti i tipi di gioco.

stick professionali ergonomici e brevettati Revolution X, che offrono un livello di precisione adattabile a tutti i tipi di gioco. Comfort ottimizzato: disponibili per ogni stick dei copri stick concavi o convessi oltre a basi di diverso diametro utili per regolare la loro ampiezza fino a 45°. Entrambe le impugnature includono alloggi per i pesi aggiuntivi utili a personalizzare la propria esperienza di gioco.

disponibili per ogni stick dei copri stick concavi o convessi oltre a basi di diverso diametro utili per regolare la loro ampiezza fino a 45°. Entrambe le impugnature includono alloggi per i pesi aggiuntivi utili a personalizzare la propria esperienza di gioco. App Revolution X: disponibile su Microsoft Store per Xbox e PC Windows 10. Possibilità di creare e memorizzare fino a 4 profili di gioco nel controller profilati per ogni tipologia e stile di gioco.

disponibile su Microsoft Store per Xbox e PC Windows 10. Possibilità di creare e memorizzare fino a 4 profili di gioco nel controller profilati per ogni tipologia e stile di gioco. Dolby Atmos per cuffie: per scatenare la potenza del Dolby Atmos durante il gioco è necessario scaricare l'App Dolby Atmos, collegare le cuffie al controller e fare della precisione audio il proprio vantaggio competitivo.

NACON Revolution X Pro Controller sarà rilasciato in Europa il 13 ottobre

al prezzo di vendita consigliato di 109,99 euro.