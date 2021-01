NACON e CRĒA-TURE STUDIOS insieme per la pubblicazione e la distribuzione di SESSION

NACON e creā-ture Studios sono lieti di annunciare un progetto comune per la pubblicazione e la distribuzione del gioco Session: Skateboarding Sim Game, una nuova simulazione di skateboarding, attualmente disponibile in early access. Con oltre l'85% di recensioni positive su Steam, il gioco è atteso con impazienza grazie alla sua esperienza coinvolgente e al gameplay innovativo.

Session è una simulazione autentica e realistica per gli appassionati di skateboarding. Attualmente è in fase di sviluppo da parte dello studio creā-ture di Montreal, fondato da Marc-André Houde e Vincent Da Silva, due veterani dei videogiochi e skater esperti.

Il gioco è disponibile in early access su Steam (PC) e su console Xbox One / Xbox Series X|S in versione Game Preview. È già ampiamente acclamato dai giocatori per la sua qualità e il suo realismo, e sembra destinato a diventare il nuovo riferimento per il genere.

Il mondo di Session celebra l'epoca d'oro dello skateboarding e presenta fedelmente la creatività, la cultura e la natura folle di questo sport che è cresciuto in popolarità durante gli anni '90. Con una fisica realistica, il gioco offre un innovativo gameplay di skateboarding mai visto prima: il True Stance Stick, dove ogni piede è gestito in modo indipendente utilizzando i due controller stick.

La curva di apprendimento è impegnativa come nella vita reale: i giocatori devono prima fare pratica per imparare a controllare la tavola ed eseguire tutte le diverse acrobazie incluse nel gioco, dalle più elementari alle più complesse. Il gioco ha un editor video integrato, così i giocatori possono immortalare i loro più grandi successi.



Ambientato in un setting urbano con un mondo aperto, che rappresenta i luoghi simbolo di questo sport, gli appassionati di skateboard possono crescere per diventare delle leggende, arricchendo il proprio equipaggiamento e sviluppando il proprio stile di abbigliamento personale.

Diverse centinaia di migliaia di giocatori hanno già messo le mani sulla versione attuale di questo omaggio agli appassionati di skateboard, e ne seguono da vicino lo sviluppo.

Ulteriori informazioni su Session: Skateboarding Sim Game verranno fornite in un secondo momento.