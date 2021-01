NACON e Daedalic Entertainment insieme per l'attesissimo THE LORD OF THE RINGS: GOLLUM

NACON e Daedalic Entertainment sono lieti di annunciare la sottoscrizione di un accordo di co-pubblicazione e distribuzione per il gioco The Lord of the Rings: Gollum. Sviluppato per console Xbox e PlayStation, Nintendo Switch e PC, il gioco uscirà nel 2022.

Le due società hanno deciso di unire le forze per garantire che il titolo soddisfi le aspettative dei fan de Il Signore degli Anelli e sfrutti appieno la potenza della nuova generazione di console. L'universo sarà rappresentato fedelmente grazie alla partnership con Middle-earth Enterprises, la società che detiene i diritti di adattamento della serie di romanzi di J.R.R. Tolkien.

Appena annunciato nella primavera del 2019, il gioco ha generato un'enorme attenzione tra i gamer e i fan, e ha raggiunto un alto profilo attraverso il primo video showcase dello scorso autunno:

The Lord of the Rings: Gollum è un’action adventure basata sulla storia originale. Permette di affrontare un pericoloso viaggio nei panni di Gollum, inseguendo l'unica cosa preziosa per lui. Impersonando il protagonista, i player potranno arrampicarsi, saltare e farsi strada furtivamente oltre i pericoli o sfruttare posizioni di vantaggio. Gollum è abile e scaltro, ma anche combattuto dalla sua doppia personalità. Sta al giocatore decidere se lasciare che il lato più oscuro di Gollum prenda il sopravvento o se permettere che rimanga una scintilla di ragione in quello che una volta era Sméagol.