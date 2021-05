NACON e Eko Software annunciano Rugby 22, in uscita a Gennaio 2022

NACON e Eko Software sono lieti di annunciare Rugby 22, un nuovo gioco della serie leader di rugby, che uscirà nel gennaio 2022 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Lo studio di sviluppo parigino ha utilizzato tutta la sua esperienza nei giochi sportivi (Handball 21, Rugby 18 and Rugby 20) e sta apportando molti miglioramenti a questa ultima simulazione. Ciò include un'IA più realistica, una difficoltà migliorata che si adatta meglio al livello di ogni giocatore e volti dei giocatori più realistici - soprattutto sulle console di ultima generazione - grazie all'uso della fotogrammetria.

Benoît Clerc, Head of Publishing di NACON, ha spiegato l'obiettivo di questa nuova edizione:

"Rugby 22 continua e si basa sul grande lavoro iniziato da Eko Software per i due giochi precedenti. Vogliamo offrire agli appassionati di rugby l'esperienza più autentica e completa possibile con un gameplay aggiornato che ha incorporato molti miglioramenti basati sui feedback dei giocatori riguardanti i titoli precedenti e includendo squadre ufficiali e competizioni mai viste prima in una simulazione di rugby".

Tra le squadre ufficiali e le competizioni incluse in Rugby 22, i giocatori possono trovare i campionati più importanti con tutti i club ufficiali, così come le principali squadre nazionali, fra cui Francia, Italia, Irlanda e Giappone, per citarne alcune. Gli appassionati di rugby possono anche giocare nei panni delle attuali star dello sport e scegliere le loro squadre preferite per competere contro i loro amici in multiplayer.