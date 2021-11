Nacon presenta i video trailer con le principali novità dei titoli protagonisti del 2022

NACON svela in anteprima i video trailer con le principali novità di 3 titoli, protagonisti del prossimo anno: Session, Roguebook e Vampire: The Masquerade - Swansong.

Session è una simulazione autentica e realistica per gli appassionati di skateboard. Il mondo di Session celebra l'epoca d'oro dello skateboarding e riproduce fedelmente la creatività, la cultura e la follia di questo sport così come è stato reso popolare negli anni 90. Dotato di una fisica realistica, il gioco presenta un gameplay innovativo mai visto prima in un gioco di skateboard: il True Stance Stick.

Il teaser trailer di Session, disponibile in accesso anticipato su Steam e sulle console Xbox, introduce i nuovi contenuti del suo prossimo grande aggiornamento. Preparatevi a scoprire una nuova location - l’iconico "Jerome Avenue Banks" di New York - a impersonare 3 nuovi skaters - Antiferg, Mark Appleyard e Billy Marks - e usare la modalità regista per catturare i trick più avanzati e a personalizzare 4 nuovi modelli di personaggi. L'aggiornamento sarà attivo nel febbraio 2022, insieme ad altre sorprese.

Session è disponibile in accesso anticipato su Steam e le console Xbox. Il gioco arriverà nella sua versione finale nell'estate del 2022 su PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch

Sviluppato da Abrakam Entertainment e co-progettato da Richard Garfield, il creatore di Magic: The Gathering, Roguebook è un roguelike deckbuilder ambientato nel magico mondo di Faeria. Il gioco invita a formare una squadra di due eroi tra i quattro disponibili e ad affrontare le leggende del Roguebook, un libro maledetto la cui esistenza minaccia tutti gli esseri viventi, in battaglie tattiche a turni.

Roguebook è ben lontano dal giocare la sua ultima carta! Disponibile su PC, il gioco accoglie un nuovo aggiornamento: le gemme flash. Queste gemme monouso possono essere aggiunte alle tue mappe durante la battaglia, garantendo un potente bonus durante un turno capace di cambiare il corso della battaglia. Per questo aggiornamento sono stati aggiunti anche nuovi nemici ed eventi narrativi. Infine, è stata rivelata la data di uscita per le console: Roguebook sarà disponibile su queste piattaforme nel febbraio 2022.

Roguebook è ora disponibile su PC. Il gioco arriverà nel febbraio 2022 su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Adattato dalla quinta edizione di Vampire: The Masquerade, Vampire: The Masquerade - Swansong è un RPG narrativo in cui il giocatore assume il ruolo di 3 vampiri, ognuno appartenente a un diverso clan della Camarilla, la società segreta che riunisce la maggior parte dei vampiri. Evolvendosi attraverso i loro destini collegati, il giocatore deve affrontare i diversi punti di vista dei suoi personaggi per riconoscere il vero dal falso. Tra voci di cospirazioni, omicidi e lotte di potere, il giocatore deve proteggere il suo clan, scoprire la verità e, soprattutto, far rispettare la Masquerade, la legge sui vampiri che nasconde agli umani l'esistenza delle creature della notte.

Dopo la recente rivelazione dei 3 eroi che i giocatori incarneranno in Vampire: The Masquerade - Swansong, il nuovo video si concentra sulla colonna sonora del gioco, e più in particolare sul suo compositore: Olivier Deriviere. Egli parla del suo processo creativo per la composizione dei temi di ogni eroe. Il senso della giustizia e dell'onore di Galeb, la tenerezza di Leysha per sua figlia, il desiderio di libertà di Emem e il suo status di Regina della Notte... Olivier Deriviere ha tratto ispirazione dal background di questi personaggi per creare un universo musicale unico.

Vampire: The Masquerade - Swansong uscirà su PC (Epic Games Store) e console nel febbraio 2022.