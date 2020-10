NACON presenta la nuova gamma di accessori Designed for Xbox

NACON, uno dei principali player nella progettazione e distribuzione di videogiochi e accessori gaming, è lieta di presentare la sua nuova gamma di accessori Designed for Xbox: la serie NACON MG-X, appositamente progettata per dispositivi mobili Android e cloud gaming con Xbox Game Pass Ultimate; e due nuovi controller personalizzabili progettati per Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows 10.

Serie MG-X di NACON - Trasformare gli smartphone in console

Con tutte le funzionalità dei controller di gioco ufficiali, la serie MG-X di NACON permette agli appassionati Xbox di godere di un'esperienza di gioco ottimale tramite i loro smartphone. I due controller MG-X sono robusti e includono supporti regolabili che possono ospitare in modo sicuro qualsiasi smartphone Android fino a 6.7 pollici. In pochi tocchi, lo smartphone si collega al controller in modalità wireless (Bluetooth 4.2) e garantisce fino a 20 ore di gioco grazie alla batteria ricaricabile inclusa.

L'MG-X è un modello compatto, che si adatta a mani di tutte le dimensioni ed è ultraportatile. Con il suo design incentrato sul giocatore, trasforma gli smartphone in una console da portare sempre con sè. Per un'esperienza più vicina a quella offerta dai controller tradizionali, i giocatori potranno scegliere l'MG-X Pro. Con le sue due maniglie e la forma tradizionale del controller, offre comfort e robustezza per godere appieno dei migliori giochi per smartphone.

Revolution X e Pro Compact - La personalizzazione a portata di mano

La rivoluzione continua su Xbox One e Xbox Series X|S! La famiglia di controller Revolution si sta espandendo e accoglie il suo primissimo modello progettato per Xbox. Completamente personalizzabile e ottimizzato per il gioco competitivo su console e PC, tutta l'esperienza NACON nei controller professionali è confluita nella Revolution X. Con un software completo per la creazione di profili, una custodia per il trasporto, accessori per stick e pesetti aggiuntivi, si rivolge ai giocatori più esigenti.

Con un'ergonomia su misura per un'ampia gamma di dimensioni delle mani, i gamer ameranno le numerose opzioni di personalizzazione disponibili del ControllerPro Compact di NACON. Oltre a godere di tutte le caratteristiche classiche del Controller Wireless Xbox, gli appassionati potranno scegliere una modalità di gioco standard o avanzata grazie all'app dedicata disponibile per console e PC.

Il Pro Compact è un modello versatile e accessibile, con molte impostazioni disponibili di solito sui controller professionali, tra cui i pulsanti programmabili, le impostazioni degli stick e la regolazione della sensibilità dei trigger. È l’opzione ideale per i giocatori che cercano il meglio in termini di comfort e personalizzazione.

La serie MG-X progettata per il cloud gaming con Xbox Game Pass Ultimate, così come i controller Revolution X e Pro Compact progettati per Xbox One, Xbox Series X|S e PC, saranno disponibili all'inizio del 2021.

Maggiori dettagli saranno condivisi molto presto!