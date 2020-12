NACON rivela un gameplay esteso di Werewolf: the Apocalypse – Earthblood

Con Werewolf: The Apocalypse - Earthblood che uscirà il 4 febbraio 2021, NACON e Cyanide sono lieti di presentare un video gameplay di 6 minuti con l'esplorazione, la furtività e l'azione brutale del gioco. Per l'uscita di questo video, Julien "Patch" Desourteaux, Game Director di Cyanide, fornisce una panoramica sullo sviluppo del gioco e sulle sue radici in World of Darkness - un universo di storie condivise in cui esseri soprannaturali si aggirano nascosti alla vista dell'uomo.

La sfida più grande per Cyanide è stata l'implementazione di tutte le meccaniche di un RPG d'azione: progettare i sistemi di combattimento, bilanciare gli effetti, lavorare su diversi tipi di animazioni e altro ancora... Quando il protagonista, Cahal, passa alla sua forma Crinos, i giocatori devono sentirsi come un predatore bestiale. Così, è stato implementato un sistema di "stato" in modo che i giocatori possano passare dall'agilità alla ferocia a seconda della situazione.

La squadra ha fatto un notevole sforzo per creare un gioco di beat'em up viscerale, rimanendo fedele al gioco di ruolo da tavolo originale. In Werewolf: The Apocalypse, i Garou sono guerrieri di Gaia, la Madre Terra, e stanno combattendo per salvare il pianeta dalla corruzione del Wyrm. Questo aspetto del gioco è visibile quando i giocatori esplorano ambienti come una foresta troppo sfruttata, un deserto arido o una piattaforma petrolifera offshore.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood è il primo gioco action-RPG adattato dall'omonimo franchise horror. Maturo, brutale e complesso, inviterà il giocatore ad impersonare Cahal, alla ricerca di una sanguinosa redenzione. Il protagonista giocherà un ruolo essenziale nella grande guerra condotta dai Garous contro Endron, una corporation globale le cui attività stanno devastando il mondo naturale.

Spunti di lettura:

NACON e Cyanide svelano il primo cinematic trailer di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood