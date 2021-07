NACON, TEYON e MGM annunciano Robocop Rogue City in arrivo nel 2023

Uno dei franchise di fantascienza più eccitanti di tutti i tempi arriverà presto sul tuo schermo! Il publisher NACON e Metro Goldwyn Mayer (MGM), azienda leader nell'intrattenimento specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi di qualità su tutte le piattaforme, annunciano di aver firmato un accordo per lanciare un nuovissimo videogioco di RoboCop basato sui primi tre film dell'universo originale di RoboCop. L'attesissimo gioco sarà caratterizzato da una nuova storia di RoboCop ed è sviluppato dallo studio Teyon, responsabile del successo di Terminator: Resistance. L'uscita del gioco è prevista per il 2023 per le piattaforme console e PC.

RoboCop è un classico dell'azione-avventura fantascientifica e uno dei franchise cinematografici hollywoodiani più iconici di tutti i tempi. Uscito per la prima volta nel 1987, il franchise continua ad appassionare il pubblico di tutto il mondo ancora oggi. Celebrando il suo 35° anniversario il prossimo anno, RoboCop ha trasceso la cultura pop con un robusto programma di prodotti di consumo e in licenza e una forte eredità nello spazio di gioco.

NACON e Teyon lavoreranno con MGM per sviluppare un'autentica esperienza di gioco di RoboCop che è fedele al DNA del franchise, mentre immerge i giocatori in una storia originale che permette loro di giocare come nientemeno che RoboCop stesso. Nel film originale RoboCop, quando il buon poliziotto Alex Murphy viene ferito a morte da spietati criminali, medici innovativi sono in grado di rimetterlo insieme come un inarrestabile cyborg che combatte il crimine chiamato "RoboCop".

"Siamo lieti di collaborare con MGM per offrire una nuova visione di un franchise popolare creato oltre 30 anni fa. Questo gioco è la misura perfetta per perseguire il nostro obiettivo di offrire esperienze di gioco diverse al più ampio pubblico possibile", ha detto Alain Falc, CEO di NACON.

Robert Marick, Executive Vice President Global Consumer Products and Experiences, alla MGM, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di collaborare con NACON e Teyon per riportare uno degli IP più intramontabili della MGM sulle piattaforme di gioco con una storia nuova di zecca. Il film è noto per l'azione avvincente e la narrazione complessa, e siamo entusiasti che i fan di RoboCop possano vivere tutto questo in prima persona attraverso il gioco".

Ulteriori informazioni su RoboCop: Rogue City saranno condivise in un secondo momento.