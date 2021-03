Nasce "Google Cloud Pro", il nuovo percorso formativo dedicato agli sviluppatori che prepara senza costi alla certificazione

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Prende il via il programma "Google Cloud Pro - Preparati alla certificazione con Google Cloud & TIM", un percorso formativo che Google Cloud, in partnership con TIM, rivolge agli sviluppatori italiani per guidarli alla scoperta e all'approfondimento di Google Cloud Platform (GCP) e delle sue potenzialità, con una combinazione di apprendimento on-demand e sessioni di approfondimento con i formatori.

Gli iscritti a "Google Cloud Pro" avranno accesso a un ciclo formativo di tre mesi, senza costi, costituito da contenuti qualificati disponibili on-demand, e potranno partecipare a sessioni di formazione live da remoto con i trainer di Fast Lane, uno dei partner tecnici dell'iniziativa. Il programma sarà strutturato in cicli: ogni tre mesi un nuovo gruppo di sviluppatori potrà accedere al programma e ai relativi contenuti.

"Google Cloud Pro" è solo uno dei volti della partnership strategica tra Google Cloud e TIM volta alla promozione e all'accelerazione dei processi di digitalizzazione del Paese. Un'opportunità per migliaia di sviluppatori - sempre più impegnati nei processi di trasformazione digitale e migrazione al cloud delle soluzioni a supporto delle aziende e delle amministrazioni - di mettere in gioco le proprie competenze e migliorare le proprie abilità tecniche attraverso il percorso di certificazione Google Cloud.

"Con questo nuovo progetto, Google Cloud e TIM sono nuovamente fianco a fianco per agevolare il processo di digitalizzazione del Paese, favorendo lo sviluppo di competenze tecniche specifiche nel mondo cloud. L'obiettivo del programma "Google Cloud Pro" è quello di formare al meglio la community italiana di sviluppatori supportando la loro crescita digitale e professionale, favorendo così l'accelerazione della trasformazione in cloud delle aziende." dichiara Fabio Fregi, Country Manager Italy di Google Cloud.

Durante l'intero percorso gli sviluppatori dovranno accumulare gli Skill badge di Google Cloud, che consentiranno l'avanzamento agli step successivi del programma e allo stesso tempo permetteranno di poter mostrare le competenze acquisite, arricchendo il proprio curriculum. Al termine del percorso, i partecipanti potranno scegliere se sostenere la Certificazione Google Cloud relativa al proprio ambito di studio: Associate Cloud Engineer, Professional Cloud Architect o Professional Data Engineer. Maggiori informazioni sui dettagli e le condizioni relative alle Certificazioni Google Cloud sono disponibili qui.

Le iscrizioni al programma "Google Cloud Pro" sono aperte da oggi e la prima edizione del percorso partirà ufficialmente il prossimo 22 aprile.

Ulteriori dettagli e format di registrazione sono disponibili a questo link sul sito di Codemotion, partner tecnico dell'iniziativa insieme a Fast Lane, che si occuperà di organizzare le sessioni di formazione live da remoto.