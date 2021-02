Nasce PrestaShop Facebook, il nuovo modulo per promuovere le vendite su Facebook e Instagram

PrestaShop – azienda leader in Europa e in America Latina con la sua piattaforma open source per la realizzazione di soluzioni di e-commerce – annuncia l’arrivo di PrestaShop Facebook, il nuovo modulo ideato per supportare gli e-merchant a incrementare le vendite sui propri store online attraverso Facebook e Instagram.

Questa nuova feature offre funzionalità avanzate in tema di social commerce, quali l’integrazione in una sola interfaccia degli account Facebook e Instagram per gestire in maniera ottimizzata le campagne pubblicitarie, la sincronizzazione automatica dei prodotti a catalogo con quelli contenuti sulle pagine Facebook e Instagram, oltre all’integrazione del plug-in di Messenger dal back office PrestaShop.

PrestaShop Facebook nasce come la risposta alle esigenze espresse dai venditori della piattaforma PrestaShop ed è stato studiato proprio per indirizzare i loro bisogni in maniera efficace. Con oltre 1.7 miliardi di utenti attivi, Facebook e Instragram rappresentano oggi dei driver essenziali per la crescita di chi vende online: il social commerce – inteso come l’insieme delle vendite avvenute tramite social network – è cresciuto a ritmi molto sostenuti negli ultimi mesi in risposta, in primis, alla crescente voglia di interagire con i brand e, più recentemente, in seguito alla pandemia che ha accelerato, come mai prima d’ora, l’affermarsi dell’e-commerce.

Le stime per il 2020 dell’Osservatorio e-commerce B2c promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, erano quelle di una crescita senza precedenti per l’e-commerce italiano, con il raggiungimento del traguardo dei 22,7 miliardi in termini di valore degli acquisti online realizzati dai consumatori della Penisola, ovvero ben 4,7 miliardi di euro in più rispetto al 2019 (+26%).

Le principali caratteristiche di PrestaShop Facebook:

Centralizzazione in una singola interfaccia di tutti gli account Facebook, accessibile dal back office (es. Business Manager, la pagina Facebook, l’account pubblicitario e l’account Instagram Business)

Esportazione veloce e sincronizzazione automatica del proprio catalogo su Facebook e Instagram e conseguenti aggiornamenti quotidiani automatici dei prezzi e dell’inventario

Misurazione dell’efficacia delle campagne pubblicitarie avviate su Facebook per migliorarne l’impatto grazie all’introduzione automatica del modulo Facebook Pixel e conversione API

Incremento dell’engagement dei clienti attraverso la possibilità di interagire direttamente con il business grazie all’integrazione del plug-in di Facebook Messenger dal back office di PrestaShop

PrestaShop Facebook semplifica la gestione quotidiana delle campagne pubblicitarie e degli stock. Per il consumatore finale questo modulo assicura una esperienza utente più fluida e multicanale mentre, dal punto di vista dei venditori, potenzia il tasso di conversione sia su Facebook che Instagram, oltre a incrementare le vendite. Disponibile a partire dal 16 febbraio attraverso l’interfaccia PrestaShop, PrestaShop Facebook sarà attivo in 8 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, polacco, tedesco, olandese e portoghese.

“Abbiamo sviluppato questo modulo per consentire ai nostri merchant di abbracciare appieno il potenziale del social commerce, che ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi mesi e che avrà un ruolo sempre più predominante nel 2021. Questa collaborazione, di cui siamo profondamente orgogliosi, si iscrive nel disegno di PrestaShop di poter offrire alle aziende le migliori soluzioni tecnologiche a sostegno della crescita dei loro business” ha dichiarato Alexandre Eruimy, CEO PrestaShop.