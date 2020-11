NBA 2K21 per Next-Gen, svelata la "Città" per la community virtuale di basket

Un saluto speciale a tutta la community 2K! Rieccomi qui. Sono Erick Boenisch, produttore esecutivo di Visual Concepts.



Manca circa una settimana all'uscita di NBA 2K21 per le piattaforme next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Quasi non ci credo: ci siamo! Come detto nel mio ultimo Bordocampo, è stato un anno unico per tutti noi di VC, ma anche per molti nostri amici nel settore dei videogiochi. Trovarsi a inaugurare una nuova generazione di titoli NBA 2K all'uscita delle console next-gen è la testimonianza del duro lavoro e della determinazione del team nel realizzare il miglior NBA 2K21 possibile. Ringrazio sentitamente l'intero team di Visual Concepts!



Finora, negli appuntamenti con Bordocampo abbiamo parlato delle dinamiche di gioco next-gen e delle innovazioni apportate alle animazioni dei giocatori, alle collisioni, al comportamento dell'IA e di molto altro. La grafica... abbiamo visto tutti che grafica! Abbiamo anche presentato le nuove esperienze WNBA con The W, The W Online e La mia WNBA, che traslano in ottica femminile diverse modalità di NBA 2K. Ora, come avrete già visto dal trailer, il team di Visual Concepts è orgoglioso di presentare... la Città!

Ma prima, un po' di storia.



Quando abbiamo realizzato NBA 2K14 per le console next-gen di allora, abbiamo introdotto "il Parco". L'obiettivo era creare un ambiente competitivo online che permettesse alla nostra community di appassionati di NBA 2K in rapida crescita di competere al di fuori della classica esperienza NBA. Ciò significava permettere ai giocatori di NBA 2K di trasferire i propri personaggi Il mio GIOCATORE in un nuovo ambiente in cui competere con amici ed estranei. Il Parco era la nostra versione delle partitelle di basket occasionali in forma competitiva, equivalente a organizzare una partitella 5 contro 5 a metà campo o ad aspettare i giocatori necessari a giocare.



Nel corso degli ultimi sette anni, si è evoluto ed è stato arricchito da funzionalità che hanno impreziosito ogni volta l'esperienza di gioco. L'esperienza del Parco, una delle nostre funzionalità più popolari, è cresciuta rapidamente insieme alla community di NBA 2K ed è diventata il Quartiere. Siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a creare in passato e ogni giorno restiamo sorpresi dalla competitività e dalla creatività che i nostri appassionati dimostrano nel nostro mondo.

Spunti di lettura:

2K annuncia NBA 2K21

NBA 2K21 presenta la colonna sonora in collaborazione con UnitedMasters

NBA 2K21, primo gameplay trailer per le attuali console

NBA 2K21, nuove informazioni dal produttore Erick Boenisch di Visual Concepts

NBA 2K21 è ora disponibile su PC Windows, PS4 e XBox One

NBA 2K21, nuovo gameplay della versione next-gen

NBA 2K21, approfondimento sul gameplay della versione next-gen

Detto questo, sono fiero di essere il primo a darvi il benvenuto nella... CITTÀ

Vi spiego la Città in breve: immaginate una mappa molte volte più grande dei Quartieri precedenti, uno scenario che ricorda una metropoli moderna con grattacieli torreggianti, ampie piazze e un centro cittadino. Oltre a tutto questo, ci sono anche quattro distretti controllati da altrettante affiliazioni rivali. E con questo, sono incredibilmente orgoglioso di annunciare il RITORNO delle affiliazioni! Più in basso ne parlerò più dettagliatamente. Per ora vediamo meglio cos'è la Città.



La Città è la nostra versione più ambiziosa di sempre di una community virtuale di basket. La quantità e la varietà degli edifici e i campi da basket che siamo riusciti a creare e a inserire nella mappa mi sorprende ancora oggi!



Parliamo dei componenti fondamentali della Città e delle loro funzioni:

Rookieville - All'estremità meridionale della Città, affacciata sulle acque, si trovano i moli di Rookieville. Rookieville è ciò che si può intuire dal nome. Qui inizierà la vostra avventura nella Città di NBA 2K21. I personaggi Il mio GIOCATORE che vogliono trasferirsi nella Città devono dimostrare la propria abilità contro altre matricole in questo gruppo isolato di campi da basket. Quando avrete completato le azioni richieste a Rookieville, le porte della Città si spalancheranno per voi. Andiamo a scoprire cosa vi aspetta oltre di esse...

- All'estremità meridionale della Città, affacciata sulle acque, si trovano i moli di Rookieville. Rookieville è ciò che si può intuire dal nome. Qui inizierà la vostra avventura nella Città di NBA 2K21. I personaggi Il mio GIOCATORE che vogliono trasferirsi nella Città devono dimostrare la propria abilità contro altre matricole in questo gruppo isolato di campi da basket. Quando avrete completato le azioni richieste a Rookieville, le porte della Città si spalancheranno per voi. Andiamo a scoprire cosa vi aspetta oltre di esse... Distretti - Come ho scritto poco fa, le affiliazioni fanno il loro atteso ritorno in NBA 2K21. Ciascuna di esse ha un suo spazio nelle sezioni nord, sud, est e ovest della Città, che chiamiamo distretti. Ogni distretto ha i suoi campi da basket, caratterizzati dal logo e dai colori dell'affiliazione. Inoltre, l'area di ogni affiliazione ospita anche un campo da basket unico in un magazzino, in cui troverete nuove funzionalità utili al progresso de Il mio GIOCATORE. E anche di questo parleremo più in basso!

- Come ho scritto poco fa, le affiliazioni fanno il loro atteso ritorno in NBA 2K21. Ciascuna di esse ha un suo spazio nelle sezioni nord, sud, est e ovest della Città, che chiamiamo distretti. Ogni distretto ha i suoi campi da basket, caratterizzati dal logo e dai colori dell'affiliazione. Inoltre, l'area di ogni affiliazione ospita anche un campo da basket unico in un magazzino, in cui troverete nuove funzionalità utili al progresso de Il mio GIOCATORE. E anche di questo parleremo più in basso! Centro eventi - Il cuore della Città è il nuovo Centro eventi, che risalta luminoso come un faro da qualsiasi distretto lo si guardi. I variegati interni di questo futuristico monolito sono altrettanto splendenti, con campi contornati da schermi dinamici a LED ed elementi luminosi che conferiscono un tocco speciale all'ambiente. All'interno del Centro eventi si terranno eventi nuovi e classici, nonché speciali competizioni tra affiliazioni.

- Il cuore della Città è il nuovo Centro eventi, che risalta luminoso come un faro da qualsiasi distretto lo si guardi. I variegati interni di questo futuristico monolito sono altrettanto splendenti, con campi contornati da schermi dinamici a LED ed elementi luminosi che conferiscono un tocco speciale all'ambiente. All'interno del Centro eventi si terranno eventi nuovi e classici, nonché speciali competizioni tra affiliazioni. Garage Hoops - L'esplorazione è fondamentale per vivere la Città. Aguzzando la vista noterete qua e là dei canestri sul fianco di alcuni edifici. Se vi capita di vederne uno, provate a tirare fuori la vostra palla da basket e a fare qualche tiro. Se un altro giocatore di passaggio vi vedrà tirare, potrà farsi avanti e iniziare a tirare insieme a voi. A questo punto avrete la possibilità di iniziare a giocare partite 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3, a H.O.R.S.E. e molti altri giochi. Il punto forte di questa parte è la semplicità. Come bonus aggiuntivo, ogni giorno potrete sfruttare dei cospicui moltiplicatori di VC per le prime cinque partite giocate su questi campi! È un ottimo modo per iniziare la giornata e riscaldarsi per l'evento principale sui campi della vostra affiliazione.

- L'esplorazione è fondamentale per vivere la Città. Aguzzando la vista noterete qua e là dei canestri sul fianco di alcuni edifici. Se vi capita di vederne uno, provate a tirare fuori la vostra palla da basket e a fare qualche tiro. Se un altro giocatore di passaggio vi vedrà tirare, potrà farsi avanti e iniziare a tirare insieme a voi. A questo punto avrete la possibilità di iniziare a giocare partite 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3, a H.O.R.S.E. e molti altri giochi. Il punto forte di questa parte è la semplicità. Come bonus aggiuntivo, ogni giorno potrete sfruttare dei cospicui moltiplicatori di VC per le prime cinque partite giocate su questi campi! È un ottimo modo per iniziare la giornata e riscaldarsi per l'evento principale sui campi della vostra affiliazione. Gente di Città - Proseguendo sul tema dell'esplorazione, in giro per la Città troverete degli NPC che vi forniranno missioni e obiettivi. Se avete giocato a qualche GDR, non avrete problemi a individuarli: sono i personaggi con i punti esclamativi colorati sospesi sulla testa. Ogni 4-6 settimane aggiungeremo alla Gente di Città nuovi obiettivi e missioni, in modo da darvi qualcosa di nuovo da fare per tutto l'anno.

I tipi di missioni sono generalmente due. Il primo è una serie di partite 3 contro 3 a giocatore singolo, in cui dovrete mettervi alla prova nei campi presenti nei magazzini di ciascuna affiliazione. Alcune di queste sfide possono essere molto impegnative e vi metteranno di fronte ad alcuni dei migliori giocatori di basket mai esistiti. Gli interni dei magazzini sono spettacolari. I giocatori che hanno apprezzato il Quartiere di NBA 2K20 apprezzeranno i riferimenti al loro interno! L'altro tipo di missioni vi incentiverà con delle ricompense a giocare per la Città. Tutto qui. Completando tutte le missioni otterrete oggetti e capi di abbigliamento unici, introvabili nei negozi. Fatevi un giro e iniziate a giocare, amici!

Palestra allenamenti Gatorade - Il luogo più sacro dell'allenamento fisico de Il mio GIOCATORE è stato rivisto su più livelli. Letteralmente. La struttura comprende ora due piani: al primo, i personaggi Il mio GIOCATORE troveranno la solita serie di attrezzature con cui allenarsi e migliorare le proprie capacità. Il secondo piano ospita una fantastica nuova funzionalità della Città: i campi affittabili. Volete giocare una serie di partite con i vostri amici o altri giocatori appena conosciuti, senza interruzioni? Affittate un campo nella palestra allenamenti Gatorade e giocate come preferite!

Campi speciali - Nella Città ci sono un paio di campi a grandezza naturale (uno da 4 contro 4, l'altro da 5 contro 5). Si tratta di campi non affiliati, creati dal nostro team come tributo a due cose a cui teniamo molto. Uno dei due campi è stato realizzato per commemorare e celebrare il compianto Kobe Bryant. La superficie è decorata con il classico motivo a pelle di serpente di Kobe. Inoltre, le aree alle due estremità portano i numeri 8 e 24. Sul campo torreggia un enorme murale che raffigura un momento iconico di Kobe, in piedi sul tavolo degli ufficiali di campo per festeggiare il suo 5° titolo NBA. So che avete immaginato immediatamente la posa. E avete indovinato. Beh, l'abbiamo immortalata proprio in quel punto della Città di NBA 2K21. È un luogo in cui mi troverete a giocare per celebrare il mio amore per i Lakers e per Kobe!

Palla infuocata - Giocare sui campi della Città sarà un'attività prestigiosa nella versione next-gen di NBA 2K21. A volte vi capiterà di vedere in campo una palla infuocata... letteralmente! Sto parlando di una PALLA IN FIAMME! Quando la vostra squadra vincerà 10 partite consecutive sui campi dell'affiliazione, la palla utilizzata prenderà fuoco e non si spegnerà finché non perderete. Quando succederà, intorno al campo si radunerà immediatamente un folto pubblico! Sappiamo bene che la palla infuocata sarà un richiamo irresistibile per i giocatori migliori, che si raduneranno per detronizzarvi. La sfida è lanciata!

Piazza Diamante rosa - Uno dei miei campi preferiti nella versione next-gen di NBA 2K21 si trova in cima a piazza Diamante rosa, nel cuore della Città. Abbellita da luci fluorescenti e con la musica di un DJ come sottofondo, la piazza Diamante rosa racchiude l'intera esperienza de La mia SQUADRA - Triplice minaccia online. Dategli un'occhiata e preparatevi a restare a bocca aperta!

Negozi di abbigliamento - Oltre ad alcuni dei vostri negozi preferiti del Quartiere, la Città offrirà altri punti vendita simili che vi permetteranno di esprimere il vostro stile. Alcuni dei nostri marchi partner avranno spazi di vendita dedicati. Nella Città troverete tutti i vostri marchi preferiti, tra cui Nike, Jordan, adidas, Under Armour, Puma e altri ancora. Due dei miei nuovi negozi preferiti sono Alter Ego e Drip Brothers, che offrono oggetti molto divertenti! Tenete gli occhi aperti e non fatevi sfuggire i nuovi oggetti disponibili all'uscita e in seguito!

AFFILIAZIONI

La Città è grande. Il ritorno delle affiliazioni, tuttavia, è forse ancora più importante delle sue dimensioni. Da qualche anno, una delle funzionalità più richieste dalla community di NBA 2K è il gioco basato sulle affiliazioni. Naturalmente, siamo molto felici di averle riportate in una forma che aggiunge alla Città un pizzico di competitività. Volevamo farlo da diversi anni e finalmente abbiamo potuto realizzare questa visione grazie alla potenza delle console next-gen.

Partiamo dalle basi. Nella Città ci sono quattro affiliazioni:

North Side Knights

South City Vipers

Beasts of the East

Western Wildcats

Ognuna di esse ha un proprio distretto e una serie di campi. Vincendo qualche partita a Rookieville salirete a livello Pro 1 e verrete assegnati a una di queste quattro fazioni rivali. Se non verrete assegnati alla vostra affiliazione preferita, potrete sempre visitare il Municipio dell'affiliazione che vi interessa e fare domanda di trasferimento. La penalità per il cambio dell'affiliazione è il ripristino del livello Reputazione a Pro 1 (quello con cui si esce da Rookieville). Vi consiglio caldamente di pensare bene all'eventuale cambio di affiliazione!



Ma chi gestirà la Città? Rivalità e competizione sono il motivo di esistere delle affiliazioni. Alla base di tutto c'è la sfida. Chi sarà il migliore? Abbiamo progettato quest'esperienza per mantenere la supremazia della Città in bilico tra Knights, Vipers, Beasts e Wildcats. Ecco cosa ci sarà in palio quando rappresenterete la vostra affiliazione:

Reputazione del giocatore - Giocare sui campi della propria affiliazione ha i suoi vantaggi. Nello specifico, potrete ottenere la piena reputazione giocatore solo giocando sui campi di casa. Giocando sui campi delle affiliazioni rivali otterrete meno reputazione per partita. Aumentando il livello e le capacità del vostro personaggio Il mio GIOCATORE sarà fondamentale nell'ottica delle sfide successive...

- Giocare sui campi della propria affiliazione ha i suoi vantaggi. Nello specifico, potrete ottenere la piena reputazione giocatore solo giocando sui campi di casa. Giocando sui campi delle affiliazioni rivali otterrete meno reputazione per partita. Aumentando il livello e le capacità del vostro personaggio Il mio GIOCATORE sarà fondamentale nell'ottica delle sfide successive... Giorno dei rivali - Le ultime due settimane di ogni mandato (ne parleremo più in basso!) culmineranno in una serie di eventi con cui verrà incoronata l'affiliazione che gestisce la Città. Il Giorno dei rivali è un evento fondamentale in cui le limitazioni di ottenimento della reputazione saranno rimosse dalla Città. In questi periodi sarete esortati a invadere i campi degli altri distretti e a prenderne il controllo con i vostri compagni. Tenete d'occhio la classifica di ciascun campo: al termine del Giorno dei rivali, le quattro affiliazioni verranno classificate per punteggio, che determinerà le teste di serie per il culmine della stagione: il campionato del Giorno dei rivali.

- Le ultime due settimane di ogni mandato (ne parleremo più in basso!) culmineranno in una serie di eventi con cui verrà incoronata l'affiliazione che gestisce la Città. Il Giorno dei rivali è un evento fondamentale in cui le limitazioni di ottenimento della reputazione saranno rimosse dalla Città. In questi periodi sarete esortati a invadere i campi degli altri distretti e a prenderne il controllo con i vostri compagni. Tenete d'occhio la classifica di ciascun campo: al termine del Giorno dei rivali, le quattro affiliazioni verranno classificate per punteggio, che determinerà le teste di serie per il culmine della stagione: il campionato del Giorno dei rivali. Campionato Giorno dei rivali - Quest'evento, che si svolge nel Centro eventi, è l'ultimo atto dell'incoronazione dell'affiliazione campione della Città. Affrontate le squadre di altre affiliazioni in quest'esperienza culminante. L'affiliazione che prevarrà in questo campionato raccoglierà i premi della Città. Potrete visitare il Municipio della vostra affiliazione e riscuotere la ricompensa del vincitore (godetevi i VC!), ma il vero premio è che il vostro Governatore potrà agghindare l'intero distretto e rendere la vostra affiliazione la più invidiata della Città.

Ho menzionato per due volte i Governatori. Andiamo a vedere più in dettaglio chi sono e cosa fanno...

GOVERNATORI

Una nuova dinamica che abbiamo aggiunto alla Città è quella dei Governatori! Ogni affiliazione sarà rappresentata da un Governatore, che avrà molta influenza sull'esperienza quotidiana offerta dalla Città. Ma cos'è, e cosa fa, un Governatore? E come viene eletto? Vediamo quali sono le sue responsabilità. I Governatori sono responsabili di:

Video dell'affiliazione - I Governatori in carica creeranno diversi video che verranno proiettati sui megaschermi nelle aree dei campi. Potete già immaginare il vostro Governatore che incita i membri dell'affiliazione a giocare al meglio. Dopotutto anche loro, proprio come voi, vogliono gestire la Città!

- I Governatori in carica creeranno diversi video che verranno proiettati sui megaschermi nelle aree dei campi. Potete già immaginare il vostro Governatore che incita i membri dell'affiliazione a giocare al meglio. Dopotutto anche loro, proprio come voi, vogliono gestire la Città! Playlist personalizzate - I Governatori possono assemblare delle playlist musicali personalizzate che verranno riprodotte solo nei confini del loro distretto. Questa fantastica funzionalità permetterà all'area di ogni affiliazione di avere una sua atmosfera, basata sulle scelte musicali del Governatore attuale. Spostandovi da un'area all'altra sentirete la musica diminuire gradualmente di volume. Allo stesso tempo, avvicinandovi all'area di destinazione sentirete i nuovi brani farsi sempre più forti. Sono i piccoli dettagli come questo che vi faranno immergere completamente nell'esperienza offerta dalla Città!

- I Governatori possono assemblare delle playlist musicali personalizzate che verranno riprodotte solo nei confini del loro distretto. Questa fantastica funzionalità permetterà all'area di ogni affiliazione di avere una sua atmosfera, basata sulle scelte musicali del Governatore attuale. Spostandovi da un'area all'altra sentirete la musica diminuire gradualmente di volume. Allo stesso tempo, avvicinandovi all'area di destinazione sentirete i nuovi brani farsi sempre più forti. Sono i piccoli dettagli come questo che vi faranno immergere completamente nell'esperienza offerta dalla Città! Progettazione dei campi - Durante il mandato di ogni Governatore si svolgeranno degli eventi. Il Governatore dell'affiliazione vittoriosa avrà l'incarico di determinare l'aspetto dei campi del suo distretto. Sceglierà un design a tema che rappresenta la mascotte? Vorrà campi a tema Lakers? Ogni sua decisione dovrà essere presa in ottica di rielezione!

- Durante il mandato di ogni Governatore si svolgeranno degli eventi. Il Governatore dell'affiliazione vittoriosa avrà l'incarico di determinare l'aspetto dei campi del suo distretto. Sceglierà un design a tema che rappresenta la mascotte? Vorrà campi a tema Lakers? Ogni sua decisione dovrà essere presa in ottica di rielezione! Progettazione dei murali - Come per i campi, le affiliazioni potranno personalizzare le aree dei propri campi con dei murali stilizzati per creare un'atmosfera con cui mettere in difficoltà gli ospiti!

- Come per i campi, le affiliazioni potranno personalizzare le aree dei propri campi con dei murali stilizzati per creare un'atmosfera con cui mettere in difficoltà gli ospiti! Selezione divise - Per quanto riguarda le sfide dirette contro le altre affiliazioni, i Governatori potranno selezionare le divise indossate dai loro membri nelle partite ufficiali. La divisa giusta sarà un elemento imprescindibile: i Giorni dei rivali saranno dei periodi monumentali di ciascuna stagione.

I Governatori interagiranno anche con i loro elettori tramite sondaggi e messaggi in gioco, comodamente integrati nei menu della Città.



Infine, parliamo brevemente della nomina dei Governatori. Per l'uscita di NBA 2K21 abbiamo scelto i candidati iniziali, che conoscete sicuramente: sono tra i nomi più noti della community di NBA 2K! Questi quattro importanti influencer inaugureranno il sistema dei Governatori, ma la loro carica non sarà permanente! In gioco si svolgerà ogni sei settimane un'elezione di una settimana, in cui la community di ciascuna affiliazione deciderà il prossimo Governatore che la rappresenterà. Saranno periodi emozionanti, in cui gli equilibri potranno rovesciarsi repentinamente! Abbiamo in serbo alcune idee per rendere le settimane di elezione divertenti e memorabili. Restate sintonizzati!





Il mio GIOCATORE

Dato che la mappa è molto vasta, volevamo popolarla con il maggior numero possibile di giocatori. Al fine di creare un ambiente vivo e dinamico, abbiamo fatto in modo che ogni Città potesse supportare centinaia di personaggi Il mio GIOCATORE. Ecco le novità che attendono ognuno di questi personaggi:

Camminare palleggiando - Le palle da basket sono una parte integrante della Città di NBA 2K21 (sì, abbiamo MOLTE palle diverse con cui potrete esprimere la vostra personalità!). Per poter disputare partite sui campi in affitto Gatorade e Garage Hoops dovrete averne una nell'inventario. L'utilizzo che preferisco farne è palleggiare in giro per la Città quando mi viene voglia di farlo. Potrete farlo e sfoggiare il vostro stile concatenando in tempo reale tantissimi movimenti in palleggio. Il dinamismo del sistema di quest'anno permette di creare sequenze davvero uniche. Un piccolo suggerimento: in Città c'è una persona che può insegnarvi movimenti in palleggio fantastici. Dovete solo trovarla!

- Le palle da basket sono una parte integrante della Città di NBA 2K21 (sì, abbiamo MOLTE palle diverse con cui potrete esprimere la vostra personalità!). Per poter disputare partite sui campi in affitto Gatorade e Garage Hoops dovrete averne una nell'inventario. L'utilizzo che preferisco farne è palleggiare in giro per la Città quando mi viene voglia di farlo. Potrete farlo e sfoggiare il vostro stile concatenando in tempo reale tantissimi movimenti in palleggio. Il dinamismo del sistema di quest'anno permette di creare sequenze davvero uniche. Un piccolo suggerimento: in Città c'è una persona che può insegnarvi movimenti in palleggio fantastici. Dovete solo trovarla! Miglioramenti di skateboard e BMX - Uno dei miglioramenti che preferisco di quest'anno è una delle piccole gioie di cui si può godere spostandosi per la Città. Chi ama le emozioni troverà tantissime ringhiere su cui grindare con lo skateboard. Proprio così: esprimetevi grindando sulle ringhiere della Città quando volete! Nel distretto dei Beasts Of The East c'è un'ampia collina con una delle ringhiere più lunghe della Città. Usatela e divertitevi! Un'altra cosa: da Decks, il nostro negozio di skateboard, vi aspetta uno skateboard completo! Fateci un salto, prendetelo e iniziate a divertirvi!

Quest'anno anche la BMX è stata migliorata sotto molti punti di vista. Oltre a essere uno dei veicoli più veloci della Città, permette anche di eseguire una varietà di acrobazie. Eseguite il 360 e attirerete sicuramente l'attenzione di tutti. Anche lo skateboard ha una sua serie di acrobazie, oltre alla possibilità di grindare!



Uno dei nostri nuovi veicoli, il Chopper, è un ottimo modo di mettersi in mostra. Non è il mezzo più veloce per spostarsi, ma è nella sua natura. Il suo scopo è attirare l'attenzione di chiunque passi nei paraggi. Adoro le diverse possibilità disponibili. E ce ne saranno altre. Il gioco non smetterà mai di ampliarsi ed evolversi!

Oggetti cosmetici - Creare un look specifico per Il mio GIOCATORE è molto importante per conferirgli l'identità che vogliamo. Nelle versioni next-gen di NBA 2K21 ci saranno nuovi elementi di personalizzazione con cui rifinire questo look.

- Creare un look specifico per Il mio GIOCATORE è molto importante per conferirgli l'identità che vogliamo. Nelle versioni next-gen di NBA 2K21 ci saranno nuovi elementi di personalizzazione con cui rifinire questo look. Capelli - Questa richiesta è stata caldeggiata molto dalla community! Quest'anno abbiamo inserito diverse nuove opzioni per i capelli, che vi manterranno al passo con le ultime tendenze.

- Questa richiesta è stata caldeggiata molto dalla community! Quest'anno abbiamo inserito diverse nuove opzioni per i capelli, che vi manterranno al passo con le ultime tendenze. Accessori - Rappresentate la vostra affiliazione con le ultime novità in fatto di accessori. Assicuratevi di fare un salto da Embellish, uno dei molti nuovi negozi di quest'anno: troverete delle collane con cui sfoggiare alla grande il vostro stile!

- Rappresentate la vostra affiliazione con le ultime novità in fatto di accessori. Assicuratevi di fare un salto da Embellish, uno dei molti nuovi negozi di quest'anno: troverete delle collane con cui sfoggiare alla grande il vostro stile! Abbigliamento - Abbiamo in serbo alcune sorprese, tra cui nuovi tipi di cappelli (ne ho visti alcuni fantastici, tra i miei preferiti di sempre!), abbigliamento, calzature e altro. All'uscita, visitate il negozio della vostra affiliazione e indossate la mascherina utilizzabile solo dai suoi membri! È importante prendere le dovute precauzioni. Come sempre, aggiungeremo per tutto l'anno dei nuovi oggetti con cui rinnovare il vostro look!

CONSIDERAZIONI FINALI

Noi di Visual Concepts vediamo l'arrivo di una nuova generazione come la possibilità di mostrare al mondo il tipo di esperienza che siamo in grado di offrire ai nostri appassionati. La Città di NBA 2K21, nata da una visione concepita anni fa, rappresenta in pieno questo sentimento. Abbiamo intenzione di ampliare nei prossimi anni la libertà concessa dalla natura aperta della Città.



Il 2020 è stato un anno difficile per tutta l'umanità. Una pandemia globale e degli incendi devastanti (alcuni nella nostra area) avrebbero fatto gettare la spugna a molti altri. Il team di VC, invece, si è rimboccato le maniche come prevedevo, si è adattato alle nuove condizioni e ha realizzato un'esperienza che solo noi potevamo fornire. Non potrei essere più fiero del team e sono felice di quello che abbiamo in serbo per i nostri appassionati in tutto il mondo!



Tutto questo è per voi, dalle nostre case alle vostre! Ci vediamo in giro per la Città!



Erick Boenisch