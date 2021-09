NBA 2K22 al debutto, disponibile il trailer di lancio

NBA 2K22, la prossima iterazione della serie videoludica NBA più quotata e più venduta degli ultimi 20 anni*, è ora disponibile in tutto il mondo. NBA 2K22 offre la migliore grafica e la migliore IA di sempre, squadre storiche e modalità di gioco profonde e varie.

"Il basket continua a vedere una rapida crescita in tutto il mondo, sia grazie alla popolarità dell'NBA che attraverso il mondo virtuale vissuto nel nostro gioco, quindi quest'anno stiamo celebriamo la vera globalizzazione del franchise", ha detto Greg Thomas, presidente di Visual Concepts."Il nostro team è orgoglioso di portare NBA 2K22 a milioni di giocatori della nostra community. Questa è la nostra offerta più completa e se amate l'azione sul campo, o preferite le esperienze fuori dal campo, c'è qualcosa per chiunque, ovunque, per attingere al mondo del basket."

NBA 2K22 presenta diverse nuove aggiunte e miglioramenti, grazie alle quali sia i veterani che i nuovi giocatori troveranno una varietà di esperienze di basket in cui immergersi:

ALZA IL TUO LIVELLO DI GIOCO - il nuovo attacco tattico si unisce a una difesa completamente rivista per un NBA 2K22 più competitivo e coinvolgente. Aggiungi al tuo arsenale il palleggio, il tiro, le schiacciate e gli alley oop basati sulle abilità e difendi con nuove stoppate feroci e contrasti sull'altro lato del campo;

LA TUA AVVENTURA, LA TUA CITTÀ - La mia CARRIERA prende vita grazie a una città mai così dettagliata nella nuova, rivoluzionaria esperienza di NBA 2K22. Parti per un viaggio verso l'apice del basket professionista e vivi una eccezionale esperienza de La mia CARRIERA nella tua città. Fatti strada nello sport universitario o nella G League, oppure passa direttamente in NBA. Diventa un professionista dentro e fuori dal campo e sviluppa il tuo marchio nell'industria della musica, della moda, e non solo! E ovviamente, dai il meglio di te contro i giocatori più forti nella community di pallacanestro più attiva e competitiva al mondo;

TUTTI IN CROCIERA - salpa per l'alto mare nel nuovo Quartiere di NBA 2K22, concepito per PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Crea Il mio GIOCATORE perfetto, sali di livello per ottenere ricompense ed esprimiti attraverso il tuo gioco e il tuo stile;

LA TUA SQUADRA DEI SOGNI - colleziona, assembla e gioca nella competizione di fantaNBA definitiva: MyTEAM NBA 2K22. Assembla la tua formazione dei sogni di stelle e leggende NBA da ogni epoca ed esplora le evoluzioni travolgenti dell'esperienza MyTEAM: ogni novità introdotta in più stagioni;

NUOVE STAGIONI, NUOVE SCOPERTE - in NBA 2K22, ogni stagione introduce opportunità inedite per conquistare nuove ricompense. Che sia in MyTEAM o in La mia CARRIERA, affronta i migliori e scopri le incredibili ricompense che ogni stagione ha in serbo per te;

Ogni Venerdì - Nuove canzoni saranno aggiunte alla colonna sonora ogni venerdì per tutta la stagione. Nuovissime partnership con alcune delle più importanti etichette musicali del mondo: Columbia Records, Def Jam Recordings, Low Profile/Casual Records, Ninja Tune e Warner Records offriranno musica sia da artisti emergenti che da musicisti di fama mondiale.

Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale di NBA 2K22.

