NBA 2K22 svela la nuova esperienza Music Discovery Soundtrack

2K ha annunciato oggi che NBA 2K22, ultimo capitolo della più quotata e venduta serie di videogiochi di simulazione NBA, è pronta a svelare la nuova colonna sonora in-game che prevede un'integrazione completamente nuova con "Seasons", insieme a una serie di brani dei migliori artisti, tra cui Aitch, Freddie Gibbs, Gunna, Megan Thee Stallion, Metro Boomin, Saweetie, Skepta, Smino, Travis Scott e molti altri.

"Il basket e la musica sono sempre più intrecciati e parte integrante del nostro gioco", ha dichiarato Alfie Brody, Vice President Global Marketing di NBA 2K. "NBA 2K è diventato una piattaforma globale per la scoperta della musica, e questo continuerà con NBA 2K22. Quest'anno stiamo creando una colonna sonora dinamica, completa di accesso anticipato a brani inediti, nuovi artisti e opportunità per i fan di diventare parte dell'esperienza e conquistare un posto nella storia dei videogiochi."

I giocatori potranno scoprire i nuovi brani durante i "First Fridays": nuove canzoni saranno aggiunte alla colonna sonora il primo venerdì di ogni nuova stagione. Ogni aggiornamento sarà caratterizzato da un mix di artisti di alto profilo e artisti emergenti che contribuiranno alla crescita musicale di NBA 2K22. Maggiori dettagli sui contenuti di ogni stagione saranno condivisi già a partire dal mese di agosto.

"NBA 2K vuole essere un punto di riferimento per le colonne sonore dei videogiochi", ha dichiarato David Kelley, Senior Manager, Partnerships & Licensing di 2K. "Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di accrescere l'esperienza per i giocatori creando momenti in cui è possibile debuttare e condividere nuova incredibile musica. Questo è un altro passo verso l'avvicinamento al mondo reale e alla cultura del basket che il nostro titolo compie attraverso la musica, non solo tramite artisti noti, ma anche offrendo l'opportunità ai nostri giocatori di mettersi in gioco e mostrare i propri talenti."

Questa stagione introdurrà inoltre nuove modalità per gli aspiranti artisti che desiderano essere coinvolti nell'esperienza musicale della serie NBA 2K. La nuovissima modalità "Producer Series" integrerà un "Beats Pack" nel gioco per offrire alla community l'opportunità di registrare le loro migliori performance e mostrare il loro talento. Maggiori dettagli sulla "Producer Series" e sulle modalità di coinvolgimento degli aspiranti artisti nella colonna sonora di NBA 2K saranno svelati a ridosso del lancio.

A partire dal 10 settembre, i giocatori potranno scoprire la musica disponibile al lancio sulla playlist ufficiale di NBA 2K22; per maggiori informazioni consultate il sito ufficiale di 2K Beats.

NBA 2K22 è valutato PEGI 3 e sarà disponibile il 10 settembre per PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e piattaforme PC. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale di NBA 2K22.