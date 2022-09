NBA 2K23 al debutto, disponibile il trailer di lancio

Oggi 2K annuncia che NBA 2K23 è finalmente disponibile. NBA 2K23 offre un'esperienza di basket autentica e iper-reale, con innovazioni e animazioni di gioco inedite, l'ambito ritorno della modalità Jordan Challenge, una coinvolgente esperienza di community online e molto altro ancora.

“Come franchising, ci sforziamo di essere all'avanguardia nella cultura del basket e siamo entusiasti che i giocatori possano mettere le mani su NBA 2K23 per vedere il gioco prendere vita", ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. "Con il ritorno delle sfide Jordan, NBA 2K23 chiede ai giocatori di rispondere alla chiamata e di vivere alcune delle più grandi performance della storia del basket. L'incredibile attenzione ai dettagli ha portato al nostro titolo più realistico e autentico di sempre, con integrazioni divertenti che piaceranno agli appassionati di basket di lunga data e ai nuovi giocatori.”

Inoltre, le Stagioni tornano in NBA 2K23 con nuove ricompense, musica e sfide per i giocatori che possono competere e vincere. Entra subito nella prima Stagione per vivere esperienze uniche in MyCAREER, MyTEAM e The W*. Le ricompense del livello 40 ti permettono di andare in giro con una Golf Cart per quattro persone su PS5 e Xbox Series X|S e con una Hoverbike su PS4, Xbox One, PC e Switch, mentre in MyTEAM ti aspettano nuove carte e modalità di gioco, una migliore accessibilità, una maggiore personalizzazione e infinite combinazioni di formazioni.

NBA 2K23 presenta diverse nuove aggiunte e miglioramenti, dove sia i giocatori alle prime armi che i veterani troveranno una varietà di esperienze in cui immergersi:

This is Game - I giocatori possono competere nei panni delle loro squadre e stelle preferite dell'NBA e della WNBA e sperimentare l'apice del gioco reale. Grazie alla presentazione visiva migliore della categoria, all'IA dei giocatori migliorata, ai roster aggiornati e alle squadre storiche, il gioco non è mai stato così reale e completo come in NBA 2K23. Sentite l'energia della folla, l'intensità della competizione e l'infinito divertimento di uno dei prodotti sportivi più coinvolgenti del momento.

Michael Jordan, il ritorno - Entrate in campo nell'esperienza più definitiva di Michael Jordan con la rinnovata Jordan Challenge. Rivivete 15 performance iconiche dell'illustre carriera di Jordan, con 10 delle sfide originali che ritornano da NBA 2K11 completamente ricostruite da zero, insieme a cinque momenti completamente nuovi. Fate un salto indietro nel tempo mentre giocate a queste iconiche esibizioni che includono presentazioni di gioco, arene e annunciatori dell'epoca, ascoltando i luminari dell'NBA che hanno vissuto in prima persona la leggenda che è nata.

Diventare il top della Lega - I giocatori possono realizzare i loro sogni nell'NBA e partire alla conquista della grandezza in un viaggio drammatico in MyCAREER. Creare relazioni, costruire una reputazione e superare gli ostacoli che mettono alla prova anche i giocatori più promettenti. I giocatori possono diversificare il loro marchio fuori dal campo e fare del loro nome quello da ricordare sul parquet.

Unisciti alla “Hoops Community” - I giocatori possono sperimentare la città più coinvolgente mai vista su PS5 e Xbox Series X|S, oppure intraprendere un viaggio epico a bordo della G.O.A.T. Boat su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Qualunque sia il viaggio con MyPLAYER, siate pronti a lavorare, guadagnare e correre sui campi da gioco. Mettete alla prova i vostri limiti nella struttura di allenamento Gatorade e visitate i negozi per acquistare l'attrezzatura più fresca delle più grandi marche prima di partecipare agli eventi di tutto l'anno.

Costruisci il tuo Dream Team - MyTEAM trasforma la fantasia in realtà: i giocatori raccolgono e guadagnano carte per comporre starting 5 fuori dal comune con leggende e All-Star di ogni epoca. Scoprite sfide coinvolgenti, tornei competitivi e ricompense entusiasmanti, oltre a nuovi aggiornamenti stagione dopo stagione.