Need for Speed Unbound, disponibile il trailer gameplay Rischi e ricompense

EA e Criterion hanno pubblicato un nuovo trailer di gioco di Need for Speed Unbound che offre ai giocatori uno sguardo ravvicinato ai rischi e alle ricompense che comporta l'innalzamento della temperatura a ogni gara sulle strade di Lakeshore. Una volta chiamata la polizia, i giocatori devono essere pronti a premere il pedale.

In Need for Speed Unbound, i giocatori devono correre dei rischi per arrivare sul podio. Scegliere come e quando giocarsi tutto, facendo enormi derapate in strada, superando i poliziotti o scommettendo i propri guadagni contro i rivali. Il tempo è denaro, quindi i giocatori devono trovare il modo più veloce per guadagnare abbastanza denaro per partecipare alle qualificazioni settimanali e arrivare alla gara finale di Lakeshore, The Grand.

Need for Speed Unbound è costruito per la nuova generazione di tecnologia e sarà caratterizzato dalla risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie quando verrà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 2 dicembre 2022.