Netgear per Safer Internet Day, come aiutare le famiglie nella gestione del tempo online dei propri figli

Il 9 febbraio si festeggia la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete – Safer Internet Day: un’occasione importante per sensibilizzare adulti e soprattutto i più giovani su quanto sia fondamentale utilizzare la rete in maniera consapevole.

Quando ci si riferisce a bambini e ragazzi il tema della sicurezza diventa ancora più importante soprattutto nell’ultimo periodo dove didattica a distanza, streaming online e il maggior tempo passato in casa hanno portato a un aumento considerevole dell’utilizzo di internet e dei social media.

La più grande sfida in questo ambito per i genitori rimane quella di riuscire a monitorare il tempo speso online dai propri figli e i contenuti in modo da costruire insieme a loro abitudini a lungo termine, che portino a una corretta gestione delle attività in rete.

Netgear, leader del WiFi per le case e le piccole imprese, da sempre attenta a promuovere innovazione tecnologica in ambito prodotti e servizi, ha da tempo integrato sui principali sistemi WiFi, Circle: il Parental Control Intelligente che consente ai genitori di controllare e gestire le attività online in modo facile e intuitivo, tramite un’app.

Circlefornisce tutti gli strumenti per creare regole che vietano l’accesso a determinati siti, impostare limiti di tempo di utilizzo per alcune app come i giochi online, social media o app di shopping.

Tra le funzionalità più innovative che possono di Circle, la possibilità di:

creare profili personalizzati per ogni componente della famiglia e collegare tutti i dispositivi connessi al profilo;

personalizzati per ogni componente della famiglia e collegare tutti i dispositivi connessi al profilo; mettere pausa, con un semplice tocco, Internet su un solo dispositivo o su tutti gli schermi collegati;

con un semplice tocco, Internet su un solo dispositivo o su tutti gli schermi collegati; monitorare siti visitati dai ragazzi e bambini;

siti visitati dai ragazzi e bambini; impostare con facilità i filtri sui contenuti più appropriati in base all’età utilizzando il filtro NETGEAR preimpostato consigliato;

sui contenuti più appropriati in base all’età utilizzando il filtro NETGEAR preimpostato consigliato; impostare i limiti di tempo giornaliero per determinati siti web, app o categorie come giochi online, social media, video streaming e non solo;

giornaliero per determinati siti web, app o categorie come giochi online, social media, video streaming e non solo; programmare l’ ora della buonanotte sui dispositivi della famiglia per facilitare un sonno regolare;

sui dispositivi della famiglia per facilitare un sonno regolare; premiare il corretto utilizzo della rete concedendo più tempo per i giochi preferiti o ritardando l’ora della buonanotte;

il corretto utilizzo della rete concedendo più tempo per i giochi preferiti o ritardando l’ora della buonanotte; Impostare Internet “off” durante, ad esempio, le cene di famiglia.

Disponibilità:

Circle è disponibile sui sistemi Orbi WiFi Mesh e i prodotti della linea Nighthawk WiFi 6. Scopri i prodotti Netgear: https://store.netgear.it/