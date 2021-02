NETGEAR presenta il nuovo Orbi Wi-Fi 6 RBK353

NETGEAR, leader del WiFi per le case e le piccole imprese, presenta il nuovo Orbi Wi-Fi 6 RBK353, un sistema WiFi mesh che risponde alle esigenze domestiche sia dal punto di vista di connessione WiFi sia di design.

Caratterizzato da forme eleganti e premium, il nuovo Orbi è stato progettato per chi è alla ricerca del miglior sistema WiFi per rapporto qualità-prezzo in grado di fornire copertura elevata, WiFi veloce e streaming in contemporanea su più dispositivi.

Più capacità di connessione. Maggiore copertura. Facilità d’installazione.

Il nuovo Orbi integra la tecnologia Wi-Fi 6 che permette di utilizzare in maniera più efficiente la rete domestica. Rispetto allo standard precedente, il WiFi 6 ha una capacità di gestire più dispositivi contemporaneamente quattro volte superiore e per la famiglia questo significa: navigare su più dispositivi senza buffering, navigare più velocemente e risparmiare batteria dei device collegati.

Pensato per tutte le tipologie di utenti e non solo per esperti o appassionati di tecnologia, Orbi RBK353 è facile da installare. Il sistema è composto da un router e da due satelliti che si configurano attraverso l’app Orbi: una volta scaricata dall’App Store o Google Play l’utente verrà guidato nella configurazione di entrambi i dispositivi.

Oltre a rispondere alle crescenti esigenze di connessione tipiche delle nuove abitudini di vita, Orbi RBK353 è un valido alleato anche in ambito sicurezza. Netgear mette infatti a disposizione degli utenti Orbi, il sistema di sicurezza NETGEAR Armor by Bitdefender per una protezione completa e illimitata dalle minacce della rete.

Essendo installato direttamente sul router Orbi, il sistema di sicurezza permette di bloccare le minacce come virus, malware e furto di dati direttamente alla “fonte” diffondendo così una connessione sicura a tutti i dispositivi, sia che siano smartphone o computer.

Non solo, Armor fornisce sicurezza anche in caso di smarrimento o furto dei dispositivi; è infatti in grado di individuarli, bloccarli e eventualmente cancellare i dati da remoto. Anche Netgear Armor si gestisce direttamente dall’app Orbi dove l’utente può impostare le proprie preferenze, controllare la vulnerabilità della propria rete e non solo.

Disponibilità sullo Store Netgear

La serie Orbi RBK35X è disponibile nella versione con 1 satellite, RBK352, e nella versione con 2 satelliti, RBK353. Entrambi i prodotti sono disponibili sullo Store Netgear e presso i rivenditori autorizzati.