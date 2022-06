Niantic annuncia il gioco di basket NBA All-World in collaborazione con NBA e NBPA

Niantic Inc, software house californiana che ha realizzato le gaming app basate su tecnologia AR Pokémon GO e Pikmin Bloom, annuncia oggi la partnership con la National Basketball Association (NBA) e la National Basketball Players Association (NBPA) per la creazione di NBA All-World, videogame per dispositivi mobili ambientato nel mondo reale a tema basket. Unico nel suo genere, il gioco porterà i fan dell'NBA nel Real World Metaverse di Niantic.

NBA All-World è un gioco di basket free-to-play basato sulla geolocalizzazione: il compito degli utenti sarà di esplorare i propri quartieri per trovare, sfidare e competere con i giocatori dell'NBA. Successivamente potranno poi reclutarli nella propria squadra, dimostrando quanto valgono in campo. Il gioco è sviluppato con licenza ufficiale di NBA e NBPA.

"NBA All-World rappresenta una novità assoluta nel settore dei giochi sportivi, in quanto si tratta di un gioco originale per dispositivi mobili che piacerà sia ai fan occasionali che a quelli più accaniti dell'NBA", dichiara Marcus Matthews, Senior Producer di Niantic. "Stiamo creando e progettando un gioco che permetta ai giocatori di rappresentare il luogo da cui provengono e di mostrare il loro stile individuale".

Matt Holt, Head of Consumer Products di NBA aggiunge: "Grazie alla nostra partnership con Niantic, NBA All-World offrirà ai fan di tutto il mondo l'opportunità di immergersi completamente nell'energia e nelle emozioni dell'NBA. Come dimostra il nome stesso del gioco, non vediamo l'ora di coinvolgere i nostri fan provenienti da tutto il mondo attraverso questa esperienza coinvolgente".

"NBA-All World ci dà l'opportunità di portare i giocatori NBA nel metaverso del mondo reale di Niantic, aprendo ai fan la possibilità di interagire con loro in un modo nuovo," afferma Josh Goodstadt, EVP of Licensing di THINK450, il motore dell'innovazione di NBPA. "Niantic ha una comprovata esperienza nella creazione di giochi che incoraggiano l'impegno nei confronti comunità locali e il fatto che i nostri giocatori siano integrati in NBA All-World aumenta questo coinvolgimento".

Inoltre, NBA All-World abbraccerà la moda dell'NBA, con la possibilità di vestire i protagonisti del gioco con abiti personalizzati.

Gli utenti possono pre-registrarsi per restare informati su quando NBA All-World sarà disponibile nel proprio Paese direttamente sul sito ufficiale: https://nbaallworld.com. Le pre-registrazioni consentiranno agli utenti interessati di vivere in anteprima l'esclusiva esperienza web AR di NBA All-World: in occasione del lancio globale saranno infatti i primi a ricevere una notifica per assicurarsi il proprio nome in codice da utilizzare nel gioco.