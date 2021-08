Nilox annuncia Dual-S, doppio schermo per non perdere neanche un dettaglio delle proprie avventure quotidiane

Nilox – brand di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta e leader nel mercato smart mobility – presenta Dual-S, la sua prima Action Cam con doppio schermo a colori studiata per immortalare le più diverse avventure quotidiane in qualsiasi contesto.

Versatile e funzionale, Nilox Dual-S è dotata di uno schermo posteriore touch screen che consente di regolare le impostazioni foto e video con la massima comodità anche quando si praticano sport estremi. Il display anteriore, invece, permette l’utilizzo in modalità selfie.

La nuova Action Cam di Nilox consente di effettuare riprese fluide in 4K fino a 60 fps per assicurare il massimo dettaglio in ogni particolare. Prevede una capacità di memoria di 128GB per salvare foto fino a 24M. L’eccellente stabilizzatore elettrico integrato permette di effettuare riprese stabili e suggestive in situazioni dinamiche complesse, anche riprendendo senza l’ausilio di supporti. Grazie alla funzionalità grandangolo a 170° è possibile scattare splendide prospettive panoramiche.

Dual-S è corredata da un ampio ventaglio di accessori che la rendono la compagna ideale per qualsiasi attività outdoor - dagli sport invernali, alla mountain bike, alle immersioni. Progettata per registrare fino a 30 metri di profondità grazie alla custodia waterproof in dotazione, consente di catturare anche il minimo dettaglio sott’acqua.

Dual-S è utilizzabile anche da remoto: grazie alla connettività wi-fi e l’applicazione dedicata disponibili sia su store Android e Apple Store è possibile comandare, registrare e visualizzare in maniera pratica i propri video direttamente dallo smartphone.

Per permettere di vivere ogni avventura al massimo, Dual-S è – infine - provvista di due batterie dalla capacità di 1050 mAh per prolungarne l’utilizzo in caso di bisogno ed evitare lo spegnimento nei momenti migliori.

Nilox Dual-S è già disponibile ad un prezzo consigliato di € 129,95.