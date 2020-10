Noctua espande la lineup di dissipatori chromax.black

Noctua amplia la sua linea chromax.black con versioni completamente nere dei pluripremiati dissipatori per CPU NH-D15S e NH-U9S: Rimanendo fedele alla formula di successo dei modelli originali, le nuove versioni chromax.black con le loro ventole nere e I dissipatori rivestiti in nero combinano le stesse prestazioni di raffreddamento silenziose tipiche con un aspetto elegante e invisibile.

"I nostri dissipatori chromax.black sono stati accolti molto bene e siamo entusiasti di espandere la gamma con ulteriori modelli", afferma Roland Mossig (CEO di Noctua). "Con l'NH-D15S e l'NH-U9S, la linea chromax.black ora include un modello dual tower di alto livello con un'eccellente compatibilità, nonché un dispositivo di raffreddamento compatto di classe 9 cm, ideale per le costruzioni con spazio limitato."

I nuovi NH-D15S chromax.black e NH-U9S chromax.black sono identici ai modelli normali tranne che per il colore: dotati di dissipatori rivestiti neri, ventole nere con cuscinetti antivibranti neri, clip per ventole nere e parti di montaggio nere, sono letteralmente neri dalla testa ai piedi. Grazie alle ottimizzazioni approfondite del materiale e del processo di rivestimento, i modelli chromax.black forniscono le stesse rinomate prestazioni di raffreddamento silenzioso delle loro controparti normali e non rivestite.

L'NH-D15S è una versione asimmetrica a ventola singola del pluripremiato NH-D15. Grazie al suo design asimmetrico, l'NH-D15S libera lo slot PCIe superiore sulla maggior parte delle schede madri µATX e ATX. Allo stesso tempo, la configurazione a ventola singola e le alette inferiori incassate garantiscono il 100% di compatibilità RAM con moduli di memoria fino a 65 mm di altezza. Gli utenti che dispongono di spazio sufficiente possono anche aggiornare il frigorifero con una ventola da 120 mm o rotonda da 140 mm sullo stack delle alette anteriori per migliorare ulteriormente le prestazioni in modalità doppia ventola.

NH-U9S è un frigorifero portatile premium dalle dimensioni classiche di 9 cm. Il suo design asimmetrico con 5 heatpipe offre prestazioni di raffreddamento potenti e silenziose e grazie al suo ingombro di 95x95 mm, l'NH-U9S libera gli slot RAM e PCIe su tutte le schede madri attuali, comprese µATX e ITX. In combinazione con la sua altezza di 125 mm, questo rende l'NH-U9S una soluzione altamente versatile con eccezionale compatibilità con case, RAM e PCIe.

Oltre ai nuovi dissipatori per CPU, Noctua ha anche introdotto i set al dettaglio dei suoi esclusivi cuscinetti antivibranti marroni per ventole da 200, 140, 120, 92 e 80 mm per i clienti che desiderano accentuare le ventole e i dispositivi di raffreddamento della linea Chromax con un leggero tocco di colori classici Noctua. Ogni set contiene 16 pad per un massimo di due ventole.

Disponibilità e prezzi

I nuovi prodotti sono già disponibili tramite gli store ufficiali di Noctua su Amazon ed eBay secondo il seguente listino prezzi suggerito:

NH-D15S chromax.black: EUR 89.90 / USD 89.90

NH-U9S chromax.black: EUR 64.90 / USD 64.90

NA-SAVP1 anti-vibration pads per le ventole da 140mm & 120mm: EUR 6.90 / USD 6.90

NA-SAVP3 anti-vibration pads per la ventola NF-A15: EUR 6.90 / USD 6.90

NA-SAVP5 anti-vibration pads per le ventole da 92mm & 80mm: EUR 6.90 / USD 6.90

NA-SAVP6 anti-vibration pads per le ventole da 200mm : EUR 6.90 / USD 6.90

