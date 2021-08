Noctua fornirà gratuitamente i kit di montaggio compatibili con il futuro socket Intel LGA1700 per i suoi dissipatori

Noctua ha annunciato che fornirà kit di aggiornamento di montaggio gratuiti per la prossima piattaforma LGA1700 di Intel, consentendo ai clienti di continuare a utilizzare i dispositivi di raffreddamento della CPU esistenti sulle nuove CPU Intel Core di dodicesima generazione (Alder Lake-S). Inoltre, la maggior parte degli attuali modelli di dispositivi di raffreddamento multi-socket di Noctua includeranno presto l'hardware di montaggio LGA1700 e i popolari dispositivi di raffreddamento a basso profilo NH-L9i saranno disponibili in nuove revisioni LGA1700 dedicate.

"Abbiamo offerto kit di aggiornamento di montaggio gratuiti ai nostri clienti da quando AMD ha introdotto AM2 nel 2006 e continuiamo con orgoglio questa tradizione con i prossimi processori Intel Amber Lake-S e il socket LGA1700", afferma Roland Mossig (Noctua AMMINISTRATORE DELEGATO). "I clienti potranno aggiornare la maggior parte dei dispositivi di raffreddamento per CPU Noctua dal 2005 senza costi aggiuntivi, quindi anche i dispositivi di raffreddamento di 15 anni possono essere utilizzati sui processori più recenti!"

I nuovi kit di montaggio SecuFirm2 NM-i17xx-MP83 e NM-i17xx-MP78 consentiranno di aggiornare i refrigeratori Noctua con passo di montaggio di 83 e 78 mm a LGA1700. Fedeli alla tradizione SecuFirm2, i kit combinano un'affidabilità eccezionale, una pressione di contatto ottimale e un'installazione semplice e diretta con una piastra posteriore a puntone fisso che non richiede alcun premontaggio o regolazione. Elenchi dettagliati di compatibilità delle schede madri che indicano quali dispositivi di raffreddamento sono compatibili con le singole schede madri LGA1700 verranno forniti nel Centro compatibilità Noctua (NCC) una volta che le schede madri saranno disponibili.

Per i nostri dissipatori della linea chromax.black, sia l'NM-i17xx-MP83 che l'NM-i17xx-MP78 saranno disponibili anche nelle edizioni completamente nere. Tutti i kit saranno disponibili gratuitamente tramite il sito Web di Noctua una volta che le CPU e le schede madri LGA1700 inizieranno a essere vendute. Sarà richiesta una prova d'acquisto di un dispositivo di raffreddamento CPU Noctua idoneo e di una CPU LGA1700 o di una scheda madre LGA1700. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili opzioni di spedizione express, ma saranno soggette a costi di servizio. In alternativa, i clienti che necessitano urgentemente dei kit potranno acquistarli su Amazon a partire da metà ottobre per un costo di servizio suggerito di EUR/USD 7,90.

"Utilizzare un dispositivo di raffreddamento della CPU su diverse generazioni di piattaforme invece di acquistare un nuovo dissipatore di calore per ogni generazione non è solo economico, ma aiuta anche a ridurre gli sprechi inutili e a risparmiare risorse preziose", spiega Roland Mossig (CEO di Noctua). "Aggiornando invece di sostituire il tuo dispositivo di raffreddamento, contribuisci attivamente a un settore dei PC più sostenibile!"

Oltre ai kit di aggiornamento di montaggio gratuiti, Noctua sta aggiornando la maggior parte dei dispositivi di raffreddamento multi-socket attuali per includere l'hardware di montaggio LGA1700. Per alcuni modelli, i refrigeratori aggiornati sono già in spedizione, quindi i clienti che acquistano nuovi refrigeratori riceveranno presto unità che includono parti di montaggio LGA1700. Altri modelli saranno disponibili a breve nella variante aggiornata. I clienti che continuano a ricevere modelli senza montaggio LGA1700 incluso possono sempre ottenere i kit di aggiornamento gratuiti per rendere i propri dispositivi di raffreddamento compatibili con la nuova presa. Una cronologia approssimativa che dettaglia quale modello verrà aggiornato quando è collegata di seguito.

A causa di severe restrizioni di compatibilità, non sarà disponibile alcun kit di aggiornamento per i dispositivi di raffreddamento della serie NH-L9i. Invece, Noctua introdurrà nuove revisioni dedicate per LGA1700 sia del normale NH-L9i che della versione chromax.black. I nuovi NH-L9i-17xx e NH-L9i-17xx chromax.black saranno ufficialmente rilasciati ad ottobre.