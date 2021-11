Noctua introduce i dissipatori low profile serie NH-L9i per la piattaforma LGA1700

Noctua ha presentato oggi nuove revisioni specifiche per LGA1700 dei suoi pluripremiati dispositivi di raffreddamento per CPU a basso profilo NH-L9i e NH-L9i chromax.black. I nuovi NH-L9i-17xx e NH-L9i-17xx chromax.black sono ideali per la creazione di HTPC ultracompatti e sistemi Small Form Factor (SFF) utilizzando i nuovissimi processori Intel Core di 12a generazione come Core i9-12900K, Core i7 -12700K o Core i5-12600K. Il nuovo condotto della ventola NA-FD1 opzionale consente di migliorare ulteriormente le prestazioni dei dispositivi di raffreddamento colmando lo spazio tra la ventola e i pannelli del case perforati per consentire ai dispositivi di raffreddamento di aspirare aria fresca dall'esterno.

"Siamo molto soddisfatti delle prestazioni dei dissipatori NH-L9i-17xx sulle nuove CPU LGA1700 di Intel", afferma Roland Mossig (CEO di Noctua). “Siamo riusciti a dissipare fino a circa 160 W sul Core i9-12900K, spingendolo a oltre 4,2 GHz e fino a 125 W sul Core i5-12600K a 4,3 GHz. Questi sono risultati eccellenti per dispositivi di raffreddamento così piccoli, che li rendono opzioni fantastiche per le build Intel Z690 altamente compatte che racchiudono molta potenza di elaborazione!”

NH-L9i-17xx e NH-L9i-17xx completamente nero chromax.black sono le ultime revisioni specifiche per LGA1700 del pluripremiato dispositivo di raffreddamento per CPU a basso profilo NH-L9i di Noctua. Con un'altezza di soli 37 mm, l'NH-L9i è ideale per case estremamente sottili e, grazie al suo ingombro ridotto, offre il 100% di RAM e compatibilità PCIe, nonché un facile accesso ai connettori near-socket anche su mini-ITX stipati schede madri. Il sistema di montaggio personalizzato SecuFirm2 per la nuova presa LGA1700 rende l'installazione un gioco da ragazzi e, grazie alla ventola NF-A9x14 da 92 mm altamente ottimizzata che supporta il controllo della velocità completamente automatico tramite PWM, l'NH-L9i-17xx funziona in modo straordinariamente silenzioso. Completato con il rinomato composto termico NT-H1 di Noctua, l'NH-L9i-17xx combina tutto ciò che gli utenti si aspettano dai dispositivi di raffreddamento più grandi di Noctua in un pacchetto super compatto e di alta qualità per build ITX e HTPC con le nuove CPU Core di 12a generazione di Intel .

"Per le costruzioni con fattore di forma ridotto, ora consigliamo vivamente il kit di condotti della ventola NA-FD1 opzionale, sia ai clienti che scelgono i nuovi modelli NH-L9i-17xx sia agli utenti dei dissipatori di calore esistenti NH-L9i e NH-L9a", spiega Roland Mossig (amministratore delegato di Noctua). “È un modo semplice ma estremamente efficace per aumentare le prestazioni di questi dispositivi di raffreddamento in case compatte. Gli appassionati di tecnologia hanno creato condotti simili con le loro stampanti 3D per un po' di tempo, ma non tutti hanno le capacità per farlo, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato bello offrire un kit di condotti flessibile e conveniente che non richiede alcuno speciale attrezzature o competenze da configurare.“

Il nuovo kit di condotti per ventole NA-FD1 consente di migliorare significativamente le prestazioni dei dispositivi di raffreddamento per CPU Noctua serie NH-L9i e NH-L9a in ambienti Small Form Factor (SFF) in cui è presente uno spazio di 5 mm o più (fino a 45 mm) tra il frigorifero e un pannello superiore o laterale perforato. Colmando questa lacuna, il condotto impedisce al dispositivo di raffreddamento di aspirare aria calda dall'interno e gli consente di aspirare aria fresca dall'esterno attraverso il pannello perforato, che può, a seconda della configurazione, migliorare le temperature della CPU fino a 5° C o più. Poiché il condotto è assemblato da distanziatori in schiuma EVA di diverso spessore, è completamente modulare e può essere regolato con incrementi di 1 mm da 5 mm a 45 mm di altezza per adattarsi a diverse custodie e configurazioni. In breve, NA-FD1 è un modo semplice ma intelligente, flessibile ed economico per aumentare l'efficienza dei refrigeratori serie NH-L9a e NH-L9i!

Prezzi al dettaglio suggeriti

I prezzi al dettaglio suggeriti dal produttore sono i seguenti:

NH-L9i-17xx: EUR/USD 44,90

NH-L9i-17xx chromax.black: EUR/USD 54,90

NA-FD1: EUR/USD 12,90

Disponibilità

Tutti i nuovi prodotti sono disponibili da oggi tramite i negozi Amazon ufficiali di Noctua:

Acquista NH-L9i-17xx: https://noctua.at/en/nh-l9i-17xx/acquista

Acquista NH-L9i-17xx chromax.black: https://noctua.at/en/nh-l9i-17xx-chromax-black/acquista

Acquista NA-FD1: https://noctua.at/en/na-fd1/buy

Altri partner di vendita riceveranno scorte a breve.

