Noctua introduce i distanziali di ingresso NA-IS1 per applicazioni di aspirazione e il set di guarnizioni NA-SAVG2

Noctua ha presentato oggi i suoi nuovi telai distanziatori lato aspirazione NA-IS1 per applicazioni di tipo aspirazione o "tiro" in cui le ventole aspirano l'aria attraverso ostacoli come griglie, piastre perforate, pannelli a rete, filtri o radiatori. Spostando la ventola dall'ostacolo, NA-IS1 può ridurre significativamente le turbolenze di afflusso e quindi contribuire a migliorare sia l'acustica che le prestazioni. Inoltre, Noctua ha introdotto anche il set di guarnizioni antivibranti NA-SAVG2 per l'utilizzo di ventole da 140 mm su radiatori di raffreddamento ad acqua o altre applicazioni che beneficiano di una tenuta più stretta con la ventola.

"Le applicazioni di aspirazione in cui le ventole aspirano l'aria attraverso ostacoli come griglie o pannelli perforati sono notoriamente impegnative sia dal punto di vista aerodinamico che acustico a causa delle enormi turbolenze causate da questi oggetti", spiega Roland Mossig (CEO di Noctua). "Queste turbolenze di afflusso possono avere un impatto significativo sull'acustica e sulle prestazioni delle ventole, quindi abbiamo creato i telai distanziatori NA-IS1 che offrono ai clienti una soluzione semplice ma altamente efficace per ridurre queste turbolenze e quindi rendere le ventole più efficienti nelle applicazioni di tipo aspirante".

Introducendo un offset di 5 mm tra la ventola e l'ostacolo, i distanziatori NA-IS1 possono ridurre significativamente le turbolenze di afflusso, il che non solo migliora l'acustica ma aiuta anche le ventole a funzionare in modo più efficiente dal punto di vista delle prestazioni del flusso d'aria perché le pale della ventola sono inferiori ostacolato dalla turbolenza. In molte applicazioni di tipo aspirante, l'utilizzo di distanziali di ingresso può quindi consentire ai ventilatori di ottenere portate maggiori e minori emissioni sonore allo stesso tempo.

Ad esempio, in prove controllate su un pannello forato con un tipico schema di foratura circolare, le ventole da 140 e 120 mm testate hanno mostrato una riduzione media dei livelli di rumorosità di circa 2dB(A) e un aumento medio della portata di circa 4,4 m³/h. Sebbene i risultati varino tra i diversi modelli di ventole e applicazioni a seconda di fattori quali la forma e la struttura esatte dell'ostacolo, la velocità della ventola e la resistenza del flusso, i miglioramenti sono significativi nella maggior parte dei casi.

Disponibili nelle misure da 14 cm (NA-IS1-14 Sx2) e 12 cm (NA-IS1-12 Sx2), le NA-IS1 sono compatibili con tutti gli attuali modelli Noctua a telaio quadrato 120x25 mm e 140x25 mm. Progettati per sostituire i cuscinetti antivibranti NA-AVP1 di serie delle ventole, i telai del distanziatore sono estremamente semplici da installare: per le applicazioni delle ventole del case, è possibile utilizzare le viti autofilettanti in dotazione o i supporti antivibranti NA-AV3 inclusi per inserire il distanziatore tra la ventola e il pannello del case. Per il montaggio del radiatore vengono fornite sia le viti M3 che UNC 6-32. Ogni set include due telai distanziatori più i relativi supporti antivibranti, viti della ventola e viti del radiatore.

In sintesi, i distanziatori di ingresso NA-IS1 sono una misura di regolazione fine semplice ma altamente efficace per applicazioni di tipo aspirante in cui una riduzione della turbolenza di afflusso può portare a un migliore flusso d'aria e acustica. Le varianti chromax.black si abbinano perfettamente ai ventilatori della linea black chromax o industrialPPC.

Oltre ai distanziali di ingresso NA-IS1, Noctua ha introdotto anche la nuova guarnizione antivibrante NA-AVG2 per l'utilizzo di ventole da 140 mm su radiatori di raffreddamento ad acqua o altre applicazioni che beneficiano di una tenuta più stretta con la ventola. Come NA-AVG1 per ventole da 120 mm, NA-AVG2 è realizzato in gomma siliconica extra morbida ma altamente antistrappo e aiuta a smorzare le vibrazioni minime e a ridurre la perdita d'aria tra la ventola e il radiatore. In quanto tale, è un accessorio ideale per gli appassionati di prestazioni che vogliono spremere quella piccola percentuale extra di efficienza di raffreddamento. Il set NA-SAVG2 contiene tre guarnizioni NA-AVG2.

Prezzi al dettaglio consigliati

Tutti i nuovi prodotti sono disponibili da oggi tramite gli store Amazon ufficiali di Noctua. I prezzi al dettaglio suggeriti dal produttore sono i seguenti: