Noctua lancia il dissipatore passivo NH-P1 e la ventola opzionale NF-A12x25 LS-PWM

Noctua lancia oggi il suo tanto atteso dispositivo di raffreddamento per CPU NH-P1 e la ventola opzionale NF-A12x25 LS-PWM da 120 mm. Progettato su misura per il funzionamento senza ventola da zero, l'NH-P1 è in grado di raffreddare le moderne CPU di fascia alta con dissipazione del calore da bassa a moderata in modo completamente passivo in custodie con una buona convezione naturale. Per prestazioni ulteriormente migliorate o configurazioni semi-passive che fanno girare le ventole solo quando necessario, l'NH-P1 può essere dotato di una ventola da 120 mm a bassa velocità e ultra silenziosa come la nuova NF-A12x25 LS-PWM.

"L'NH-P1 è il nostro primo dissipatore passivo e dovrebbe essere facile vedere che non abbiamo semplicemente preso un normale dissipatore di calore e tralasciato la ventola", afferma Roland Mossig (CEO di Noctua). "Molto lavoro di ingegneria è stato dedicato alla progettazione di questa unità per il funzionamento senza ventola da zero e siamo davvero orgogliosi del risultato finale. Nel nostro sistema demo completamente senza ventola, l'NH-P1 raffredda un Intel Core i9-11900K con Prime95 a più di 3,6 GHz: questa è molta potenza di elaborazione e un enorme 125 W tenuto sotto controllo con zero rumore della ventola!"

L'NH-P1 non è solo un normale dissipatore di calore senza ventola: con alette molto più spesse e molto più distanziate, raggiunge sia la massa che la minima resistenza al flusso d'aria necessarie per eccellere nel raffreddamento a convezione naturale. Nei sistemi senza ventola completamente ottimizzati, l'NH-P1 è in grado di raffreddare le CPU di fascia alta con una dissipazione del calore da bassa a moderata utilizzando solo la convezione naturale (vedere le linee guida per l'installazione e l'elenco di compatibilità della CPU). Questo lo rende ideale per build potenti che non hanno parti mobili e funzionano in modo assolutamente silenzioso. Completato con il nuovo sistema di montaggio SecuFirm2 + basato su Torx, il pluripremiato composto termico NT-H2 di Noctua e una garanzia del produttore di 6 anni, l'NH-P1 è la pietra angolare ideale per build senza ventola o semi-passive di alta qualità.

"Anche se siamo molto entusiasti delle possibilità offerte dall'NH-P1, dobbiamo anche sottolineare che la costruzione di un sistema a raffreddamento passivo non è semplice come la costruzione di un sistema normale. Per risultati ottimali, i componenti devono essere selezionati con maggiore attenzione, e determinati principi dovrebbero essere rispettati ", spiega Roland Mossig (CEO di Noctua). "Pertanto, offriamo linee guida dettagliate per l'installazione, un tutorial video di guida alla costruzione, un elenco di casi consigliati e un ampio elenco di compatibilità della CPU che aiuterà i clienti a ottenere i migliori risultati possibili".

Oltre all'NH-P1, Noctua ha rilasciato la ventola opzionale NF-A12x25 LS-PWM da 120 mm, una variante a bassa velocità abilitata per PWM del pluripremiato NF-A12x25, ideale per migliorare le prestazioni dell'NH-P1. nei sistemi semi-passivi. Con un livello di rumore massimo di soli 12,1 dB (A), l'NF-A12x25 LS-PWM è quasi impercettibile, ma aumenterà comunque in modo significativo le prestazioni del dissipatore. Poiché la ventola si ferma allo 0% PWM, può essere facilmente configurata per il funzionamento semi-passivo in modo che si avvii solo quando necessario. In questo modo, il sistema funzionerà per la maggior parte del tempo senza ventola, ma fornirà comunque la flessibilità per utilizzare meglio le modalità turbo delle CPU più potenti che richiedono un flusso d'aria extra per essere adeguatamente raffreddato in condizioni di pieno carico.

Prezzi al dettaglio suggeriti

I prezzi al dettaglio suggeriti dal produttore sono EUR/USD 109,90 per NH-P1 e EUR/USD 29,90 per NF-A12x25 LS-PWM.

Per maggiori informazioni:

NH-P1: https://noctua.at/en/nh-p1

NF-A12x25 LS-PWM: https://noctua.at/en/nf-a12x25-ls-pwm

Linee guida per l'installazione: https://noctua.at/en/nh-p1-setup-guidelines

Elenco compatibilità CPU: https://ncc.noctua.at/s/nh-p1-cpus

Elenco dei casi consigliati: https://ncc.noctua.at/s/nh-p1-case-recommendations