Noctua presenta i dissipatori CPU per la piattaforma Intel LGA4189 Xeon

Noctua ha presentato oggi quattro dissipatori per CPU e un kit di montaggio separato per la piattaforma LGA4189 di Intel. I nuovi NH-U14S DX-4189, NH-U12S DX-4189, NH-U9 DX-4189 e NH-D9 DX-4189 4U sono ideali per creare workstation di fascia alta silenziose utilizzando l'appena annunciato Ice Lake-64L di Intel basati su processori Xeon serie W3300 per LGA4189. Oltre ai nuovi refrigeratori DX-4189, il kit di montaggio NM-i4189 consente di installare i refrigeratori Noctua serie DX-3647 e TR4-SP3 su LGA4189.

"I dispositivi di raffreddamento della CPU della linea DX sono diventati una scelta predefinita nelle soluzioni di raffreddamento silenziose di alta qualità per i processori Intel Xeon", afferma Roland Mossig (CEO di Noctua). "L'ultima revisione per LGA4189 comprende modelli da 14, 12 e due da 9 cm, che coprono qualsiasi cosa, da case per workstation spaziose a server con montaggio su rack 4U."

I nuovi NH-U14S DX-4189, NH-U12S DX-4189, NH-U9 DX-4189 e NH-D9 DX-4189 4U sono soluzioni dedicate e personalizzate per la piattaforma professionale LGA4189 di Intel (Whitley), che li rende ideali sia per le CPU scalabili Xeon di terza generazione basate su Ice Lake-SP (Platinum, Gold, Silver o Bronze) sia per i processori Xeon serie W-3300 per workstation (Ice Lake-64L). Mentre i grandi 14 cm NH-U14S DX-4189 e 12 cm NH-U12S DX-4189 sono una scelta eccellente per case in stile tower e quindi si prestano all'uso in workstation silenziose ad alte prestazioni, il più piccolo NH-D9 DX-4189 4U e NH-U9 DX-4189 si adatta a case 4U, il che li rende perfetti per workstation più compatte e server rack di classe 4U che devono funzionare nel modo più silenzioso possibile. Mentre il modello da 14 cm si basa su una singola ventola PWM NF-A15 per ottenere le massime prestazioni, grazie alla sua ampia superficie, i modelli da 12 cm e 9 cm utilizzano configurazioni a doppia ventola con due NF-A12x25 (NH-U12S DX-4189) e NF- A9 (NH-D9 DX-4189 4U e NH-U9 DX-4189) per garantire prestazioni eccezionali nonostante le dimensioni e la superficie ridotte.

Mentre la direzione del flusso d'aria dell'NH-U9 è perpendicolare all'asse lungo della presa LGA4189, la direzione del flusso d'aria dell'NH-D9 è parallela all'asse lungo della presa LGA4189. Ciò rende l'NH-U9 ideale per le build di workstation in cui lo slot PCIe superiore non deve essere bloccato e questo orientamento è necessario per avere lo scarico del dispositivo di raffreddamento verso il pannello I/O. Al contrario, l'NH-D9 è un'ottima scelta per le build di server in cui le ventole del dispositivo di raffreddamento dovrebbero funzionare in tandem con il flusso d'aria all'interno del telaio o per le build di workstation in cui è richiesto questo orientamento per avere lo scarico del dispositivo di raffreddamento verso la parte superiore del case.

Integrando parti Intel standard come il meccanismo anti-ribaltamento, i dadi Torx® T30 PEEK e il telaio portante della CPU LGA4189-4 (P4), il sistema di montaggio SecuFirm2™ dei dissipatori è pienamente conforme alle linee guida di installazione di Intel e fornisce una procedura di montaggio familiare per utenti LGA4189 esperti. È incluso uno strumento di montaggio Torx® T30.

Oltre ai nuovi refrigeratori DX-4189, il kit di montaggio NM-i4189 consente di installare i refrigeratori Noctua serie DX-3647 e TR4-SP3 su LGA4189.

Prezzi al dettaglio suggeriti:

I prezzi al dettaglio suggeriti dal produttore sono i seguenti:

NH-U14S DX-4189: 109,90 EUR/USD

NH-U12S DX-4189: 119,90 EUR/USD

NH-U9 DX-4189: 109,90 EUR/USD

NH-D9 DX-4189 4U: 109,90 EUR/USD

NM-i4189: 29,90 EUR/USD

Tutti i nuovi prodotti sono disponibili da oggi tramite i negozi Amazon ufficiali di Noctua: