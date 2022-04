Noctua presenta il dissipatore dual tower NH-D12L con altezza di soli 120 mm

Noctua ha presentato oggi il nuovissimo dissipatore per CPU dual tower NH-D12L a bassa altezza e la corrispondente ventola NF-A12x25r a telaio rotondo da 120 mm. Con un'altezza di soli 145 mm (13 mm in meno rispetto ai normali modelli da 120 mm di Noctua), si adatta a molti contenitori 4U e a case tower più strette che in precedenza erano state limitate a soluzioni con ventole da 92 mm.

Allo stesso tempo, il suo design a cinque torri di calore a doppia torre e la ventola all'avanguardia NF-A12x25r da 120 mm gli consentono di raggiungere un livello di efficienza che supera molti modelli da 120 mm a tutta altezza.

"Finora, tutti i nostri dissipatori di classe da 120 mm erano alti 158 mm, ma negli ultimi tempi sempre più case per PC supportano solo fino a 150 o addirittura 145 mm: è qui che interviene l'NH-D12L", spiega Roland Mossig (CEO di Noctua) . "Il semplice abbassamento di uno dei nostri modelli esistenti non era un'opzione perché una ventola quadrata standard da 120 mm causerebbe molti problemi con i dissipatori di calore o le protezioni della scheda madre. Ecco perché abbiamo ideato questo nuovo design a doppia torre e una versione a telaio rotondo della ventola NF-A12x25 che può essere installata in una posizione molto bassa tra le due torri: una combinazione vincente che fornisce risultati impressionanti per questa classe di altezza".

Mentre i normali dissipatori per CPU da 120 mm di Noctua sono alti 158 mm, l'NH-D12L misura solo 145 mm. Ciò gli consente di adattarsi non solo a un'ampia gamma di custodie per server con montaggio su rack 4U e a molti contenitori in stile tower che non sono sufficientemente larghi per unità da 158 mm, ma anche ad alcuni chassis Small Form Factor (SFF) e Mini-ITX più grandi. Nonostante la sua altezza ridotta, l'NH-D12L supera facilmente i dissipatori da 92 mm. Può persino superare le rinomate unità da 120 mm come l'NH-U12S e spesso si avvicina al pluripremiato modello di punta da 120 mm di Noctua NH-U12A.

Grazie al suo design asimmetrico, l'NH-D12L non sovrasta gli slot RAM delle schede madri basate su Intel LGA1700/LGA1200/LGA115x e AMD AM4/AM5, il che garantisce un facile accesso ai moduli e la compatibilità al 100% con i moduli DIMM dotati di dissipatori di calore alti o illuminazione RGB.

Introdotta nel 2018, la NF-A12x25 di Noctua è ampiamente considerata la migliore ventola da 120x25 mm sul mercato. La variante a telaio rotondo utilizzata sull'NH-D12L offre le stesse rinomate prestazioni di raffreddamento silenzioso, ma consente di ridurre l'altezza complessiva del dispositivo di raffreddamento senza rischiare problemi di compatibilità con dissipatori di calore o coperture della scheda madre alti.

L'NH-D12L viene inoltre fornito con una coppia aggiuntiva di clip per ventole che possono essere utilizzate per installare un secondo di queste ventole PWM NF-A12x25r sulla parte anteriore o sullo stack delle alette posteriori. Tuttavia, va notato che la seconda ventola di solito si trova sopra la RAM o il pannello I/O e quindi aumenterà l'altezza totale oltre i 145 mm.

Completato con il pluripremiato composto termico NT-H1 di Noctua, una garanzia del produttore di 6 anni e il famoso sistema di montaggio multi-presa SecuFirm2 che supporta già l'ultimo socket LGA1700 di Intel e l'imminente piattaforma AM5 di AMD, l'NH-D12L è il scelta perfetta per applicazioni che richiedono prestazioni di raffreddamento elevate ma non possono adattarsi al più grande NH-U12A.

Disponibilità e prezzi al dettaglio consigliati

Entrambi i nuovi prodotti sono disponibili da oggi tramite i negozi Amazon ufficiali di Noctua. I prezzi al dettaglio suggeriti dal produttore sono i seguenti: