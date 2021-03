Noctua presenta il dissipatore NH-U12S redux

Noctua ha presentato oggi NH-U12S redux, il primo dissipatore per CPU all'interno della sua linea di prodotti redux. Fedele allo spirito della linea redux, NH-U12S redux riprende il concetto collaudato del pluripremiato NH-U12S originale e lo riduce al suo nucleo essenziale: un refrigeratore da 120 mm silenzioso e di qualità con accessori aerodinamici che è altamente compatibile, facile da installare e dal prezzo accessibile. Con il kit della seconda ventola NA-FK1, l'NH-U12S redux può essere aggiornato a una configurazione a doppia ventola push / pull per prestazioni ulteriormente migliorate.

"I nostri fan della linea Redux si sono guadagnati un'eccellente reputazione nel fornire la qualità Noctua affidabile senza spendere una banca", afferma Roland Mossig (CEO di Noctua). "Oggi siamo orgogliosi di presentare il nostro primo dispositivo di raffreddamento della CPU della linea redux, che fa esattamente la stessa cosa. Siamo fiduciosi che l'NH-U12S redux sarà una scelta perfetta per chiunque abbia sempre desiderato un dissipatore Noctua ma non poteva giustificare l'investimento ".

L'NH-U12S redux è una versione semplificata e dal prezzo accessibile dell'iconico NH-U12S che si è affermato come punto di riferimento per i dissipatori per CPU da 120 mm sottili e altamente compatibili. La versione redux utilizza lo stesso layout del dissipatore di calore collaudato che garantisce la compatibilità al 100% con i moduli RAM alti, nonché un'eccellente compatibilità con case e PCIe.

Grazie alla popolare ventola PWM NF-P12 redux-1700 che supporta il controllo automatico della velocità attraverso la scheda madre, fornisce prestazioni elevate sotto carico e funziona in modo silenzioso al minimo. Allo stesso tempo, il rinomato e professionale sistema di montaggio SecuFirm2 di Noctua e il composto termico NT-H1 pre-applicato rendono l'installazione un gioco da ragazzi. Supportato dall'affidabile garanzia del produttore di 6 anni di Noctua, NH-U12S redux è una scelta intelligente e conveniente per un refrigeratore da 120 mm silenzioso e di alta qualità.

Come si confrontano NH-U12A, NH-U12S e NH-U12S redux? Quale scegliere.

Proprio come con i dispositivi di raffreddamento più costosi di Noctua, i futuri kit di aggiornamento per il montaggio dell'NH-U12S redux saranno forniti gratuitamente se tecnicamente possibile, rendendolo un investimento sicuro a lungo termine.

Gli utenti che desiderano migliorare ulteriormente l'efficienza di raffreddamento dell'NH-U12S redux possono farlo con il kit NA-FK1 opzionale di recente introduzione che contiene una seconda ventola PWM NF-P12 redux-1700, clip per ventole, cuscinetti antivibranti, un cavo a Y e adattatori a basso rumore. Aggiornando il dispositivo di raffreddamento a una configurazione a doppia ventola in stile push / pull, NA-FK1 consente di ottenere prestazioni ancora migliori o di ridurre i livelli di rumore avendo due ventole che funzionano a velocità inferiori.

Prezzi al dettaglio suggeriti e disponibilità

I prezzi al dettaglio suggeriti dal produttore sono 49,90 EUR / USD per NH-U12S redux e 16,90 EUR / USD per NA-FK1, già disponibili da oggi tramite i negozi Amazon ufficiali di Noctua.