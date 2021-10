Noctua presenta la ventola NF-A12x25, il dissipatore NH-U12A e le coperture della linea chromax

Noctua ha presentato oggi le tanto attese versioni nere della sua premiata ventola NF-A12x25 da 120 mm e del dispositivo di raffreddamento della CPU NH-U12A, nonché i coperchi dei dissipatori di calore NA-HC7 e NA-HC8 abbinati. Rimanendo fedeli alla formula di successo dei modelli originali, i nuovi NF-A12x25 PWM chromax.black.swap e NH-U12A chromax.black combinano le stesse prestazioni di raffreddamento silenziose distintive con un look elegante e invisibile. L'NH-U12A nero supporta già la prossima piattaforma LGA1700 di Intel.

"Siamo consapevoli di quanto i nostri clienti aspettassero con impazienza questi prodotti e ci sarebbe piaciuto farli uscire prima, ma prima abbiamo dovuto dedicare un po' di tempo in più per assicurarci di poter eguagliare esattamente le prestazioni del marrone fan, e poi le cose sono state ulteriormente ritardate da vari problemi della catena di approvvigionamento dovuti alla pandemia globale”, spiega Roland Mossig (CEO di Noctua). "Con prodotti che sono stati perfezionati nei minimi dettagli, cose apparentemente semplici come la creazione di una versione a colori diversa possono finire per essere sorprendentemente complicate, ma ora con tutto questo fuori mano, siamo entusiasti di poter finalmente offrire questi prodotti tanto attesi ai nostri clienti”.

Dopo aver ricevuto più di 100 premi e raccomandazioni da siti Web e riviste internazionali di hardware, il modello di punta di Noctua NF-A12x25 si è affermato come una vera scelta di lusso quando si tratta di ventole silenziose da 120 mm di alta qualità. La nuova edizione chromax.black.swap combina le prestazioni di raffreddamento silenziose tipiche dell'NF-A12x25 con un attraente design nero e un pacchetto di cuscinetti antivibranti intercambiabili rossi, bianchi, blu, verdi, grigi, gialli e neri che consentono alla ventola di essere personalizzato in base al colore per adattarsi agli schemi di colori delle singole costruzioni. Per ulteriori personalizzazioni, è disponibile separatamente un'ampia gamma di accessori come cavi colorati e supporti antivibranti.

L'NH-U12A ha dimostrato in innumerevoli test di poter eguagliare o addirittura superare molti dispositivi di raffreddamento da 140 mm, offrendo allo stesso tempo case da 120 mm, RAM e compatibilità PCIe. Grazie allo stesso collaudato design asimmetrico del dissipatore di calore a torre singola e alle ventole PWM NF-A12x25 all'avanguardia, la nuova variante chromax.black rimane fedele alla formula di successo dell'NH-U12A di fondere le migliori prestazioni di raffreddamento con eccezionale silenziosità di funzionamento e compatibilità eccezionale. L'NH-U12A chromax.black include l'ultimo sistema di montaggio multi-socket SecuFirm2™ che supporta non solo AMD AM4 e Intel LGA1200, ma anche le CPU Core di 12a generazione di Intel (nome in codice Alder Lake-S, socket LGA1700).

Oltre alla nuova ventola e al dissipatore di calore, Noctua ha lanciato anche i nuovi coperchi del dissipatore di calore NA-HC7 e NA-HC8 per NH-U12A e NH-U12A chromax.black. Mentre le varianti chromax.black e chromax.white di NA-HC8 sono ideali per build completamente nere o in bianco e nero, NA-HC7 chromax.black.swap con i suoi intarsi colorati intercambiabili in nero, blu, verde, rosso, giallo e bianco consentono di coordinare i colori del refrigeratore con vari schemi di colori di costruzione.

Prezzi al dettaglio suggeriti

I prezzi al dettaglio suggeriti dal produttore sono i seguenti:

NH-U12A chromax.black: EUR/USD 119,90

NF-A12x25 PWM chromax.black.swap: EUR/USD 32,90

NA-HC7 chromax.black.swap: EUR/USD 19,90

NA-HC8 chromax.black: EUR/USD 19,90

NA-HC8 chromax.white: EUR/USD 19,90

