Noctua presenta NA-TPG1, base di protezione per la pasta termica applicata sulle CPU AMD AM5

Noctua ha annunciato oggi la sua nuova protezione in pasta termica NA-TPG1 per gli ultimi processori Ryzen basati su AM5 di AMD. Quando viene applicata la pressione di montaggio della soluzione di raffreddamento, la pasta termica in eccesso verrà spremuta verso l'esterno. Con le CPU AM5, questa pasta in eccesso tende ad accumularsi nei ritagli ai lati del dissipatore di calore e può diventare difficile da rimuovere. Semplice e senza rischi da applicare, l'NA-TPG1 previene questo fenomeno indesiderato.

"Anche se non si può negare che i nuovi processori Ryzen 7000 di AMD abbiano prestazioni fantastiche, abbiamo scoperto che i ritagli sul lato del dissipatore di calore tendono ad attirare la pasta termica che può essere difficile da pulire", afferma Roland Mossig (CEO di Noctua). "È qui che entra in gioco la nostra nuova protezione a pasta termica: è uno strumento semplice ma altamente efficace per mantenere la tua nuova CPU Ryzen serie 7000 bella e pulita."

Realizzato in policarbonato altamente resistente al calore e forma una tenuta ermetica attorno ai bordi del dissipatore di calore della CPU, NA-TPG1 è semplice e privo di rischi da applicare e rimuovere. Nonostante la sua semplicità, è altamente efficiente nel prevenire l'accumulo di pasta termica nei ritagli ai lati delle CPU AM5.

L'NA-TPG1 sarà disponibile in un set separato con dieci salviette detergenti NA-CW1 (NA-STPG1) e con le nuove edizioni AM5 delle pluripremiate paste termiche NT-H1 e NT-H2 di Noctua. Tutti e tre i prodotti dovrebbero essere disponibili a dicembre.

Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore sarà EUR/USD 7,90 per NA-STPG1, EUR/USD 9,90 per NT-H1 3,5 g AM5 Edition e EUR/USD 13,90 per NT-H2 3,5 g AM5 Edition.