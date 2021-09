Northern Data e AMD favoriscono l'accesso a AI e ML per le PMI

Northern Data, provider europeo di tecnologia nel mercato dei data center ad alte prestazioni, ha collaborato con GIGABYTE ed AMD per incrementare l'accessibilità ai servizi cloud HPC nel machine learning (ML) e nell'intelligenza artificiale (IA) a un più ampio pubblico di piccole e medie imprese (PMI) in tutta Europa, contribuendo al contempo a ridurre la loro carbon footprint.

Maggiore accessibilità a Artificial Intelligence e Machine Learning

I sistemi HPC continuano ad essere molto costosi, e lo scenario è dominato dagli operatori storici statunitensi in rapida espansione. La conseguenza di questi fattori economici è che molte PMI in tutta Europa non hanno accesso al settore, perdendo così i vantaggi competitivi nei confronti di player più importanti. Northern Data, riconoscendo ed affrontando questo problema, ha definito un obiettivo che mira a offrire servizi HPC cloud come AI e ML a un pubblico molto più ampio.

La combinazione di processori AMD EPYC e GPU AMD Instinct ha fornito un'eccellente scalabilità a un prezzo competitivo, consentendo a Northern Data di introdurre sul mercato applicazioni HPC accessibili per i clienti su piccola scala. Per esempio, grazie ad AMD, Northern Data è stata in grado di ridurre il costo di training di sistemi ML. Un percorso di training completo risulta essere molto più efficiente in termini di costi rispetto a prima: il costo necessario per eseguire "un esperimento" con un importante fornitore di servizi cloud si aggira intorno ai 1.987 euro (2.339 dollari), mentre con AMD è realizzabile per 1.100 euro (1.295 dollari) - quasi la metà del prezzo.

Le aziende che operano nel settore dei social media fanno sempre più affidamento su AI e ML. Con funzionalità come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), che sono sempre più costose, Northern Data potrebbe offrire alle start-up di IA la possibilità di competere sul mercato con player più grandi.

Basso carbon footprint, nuovi settori

Oltre alla maggiore convenienza, anche il minor consumo energetico di AMD supporta la scalabilità delle PMI, contribuendo al contempo a una riduzione del carbon footprint.

"Abbiamo potuto ridurre il consumo energetico di circa il 30-40% per un flusso di lavoro comparabile ad altre piattaforme cloud", ha dichiarato Michel Boutouil, General Manager di Northern Data Software GmbH. L'efficienza energetica dei processori AMD ha più che raddoppiato la quantità di lavoro completato per watt con otto GPU rispetto ad una, poiché otto GPU possono essere installate su un singolo server alimentato da CPU AMD EPYC senza perdere larghezza di banda.

La capacità di Northern Data di sviluppare data center incredibilmente veloci e di scalare rapidamente per eseguire cluster di GPU di grandi dimensioni permette all'azienda di entrare in nuovi settori come quello sanitario, biotecnologico e MedTech, che beneficiano di servizi locali conformi alle leggi GPDPR.

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile consultare il case study a questa pagina.