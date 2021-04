Nuovi Game Ready Driver da NVIDIA per il supporto a DLSS e ray tracing in Mortal Shell e non solo

NVIDIA ha rilasciato un nuovo Game Ready driver che coincide con il nuovo aggiornamento RTX per Mortal Shell per aggiungere il DLSS di NVIDIA e il ray tracing al gioco di ruolo d'azione single player di Cold Symmetry.

Questo aggiornamento aggiunge al gioco splendide ombre in ray-tracing e il supporto per il DLSS di NVIDIA, con un incremento delle prestazioni fino al 130% in 4K:

I giocatori di Valorant godranno di una maggiore reattività grazie a un aggiornamento Reflex

Un altro aspetto importante dei driver Game Ready di NVIDIA è che spesso vengono utilizzati per aggiungere nuove funzionalità per i nostri utenti GeForce. Questo driver Game Ready ottimizza il supporto di NVIDIA Reflex per Valorant, il popolare sparatutto free-to-play di Riot Games. Ora, la modalità Boost di Reflex riduce ulteriormente la latenza del sistema in alcuni scenari legati alla CPU. Questi tipi di scenari legati alla CPU possono verificarsi quando ci sono molti oggetti da renderizzare sullo schermo contemporaneamente.

Altre funzionalità e aggiornamenti Game Ready

Di seguito altre caratteristiche del nuovo driver Game Ready:

Supporto dell'integrazione nativa della funzione di rimozione del rumore di fondo di NVIDIA Broadcast direttamente all'interno di Open Broadcaster Software (OBS), lo strumento di broadcasting più diffuso tra gli streamer.

Supporto per altri display compatibili G-SYNC, tra cui LG 27GP950, 2021 B1 4K Series, 2021 C1 4K Series, 2021 G1 4K Series e 2021 Z1 8K Series, insieme al MSI MAG 301 RF.

Impostazioni di gioco ottimali per due giochi, It Takes Two e Rogue Heroes: Ruins of Tasos

L'aggiunta delle impostazioni ottimali di GeForce Experience per le applicazioni creative, con 34 applicazioni da Adobe Lightroom a Blackmagic Davinci Resolve supportate con questa release.

Informazioni sui driver NVIDIA Game Ready

Disponibili il giorno del lancio o ancor prima, i driver Game Ready di NVIDIA offrono la migliore esperienza ai giocatori GeForce perché gli ingegneri NVIDIA lavorano fino all'ultimo minuto possibile per ottimizzare le prestazioni e perfezionare il gameplay. I driver NVIDIA Game Ready sono certificati Microsoft WHQL.

Link Correlati: Game Ready Driver per Mortal Shell su GeForce.com