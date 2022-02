Nuovi titoli in arrivo in occasione del GFN Thursday insieme a tante altre novità

I festeggiamenti per il secondo anniversario di GeForce NOW non sono ancora finiti, difatti, questo GFN Thursday arriva insieme a tantissime novità: 10 giochi in arrivo, tra cui 5 nuove uscite, che si uniscono alla libreria di GeForce NOW.

Not Tonight 2, che sarà lanciato su Steam ed Epic Games Store questo venerdì, si unirà a Diplomacy is Not an Option (Steam), Model Builder (Steam), Sifu (Epic Games Store) e Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (Steam) insieme a tutti i nuovi giochi in arrivo questa settimana e disponibili per lo streaming su GeForce NOW. Si aggiungono, inoltre, due nuovi aggiornamenti di contenuto: l'ultima stagione di Apex Legends 'Defiance' e il DLC di Far Cry 6 'Joseph: Collapse'. Adesso li troverete su GeForce NOW!

A partire da oggi, i membri potranno richiedere due skin uniche in Eternal Return: una skin Military Doctor Cathy o una skin personalizzata GeForce NOW Silvia.

L’annuncio di questa settimana si concentra anche su come GeForce NOW sta portando il PC gaming mobile su quasi tutti i cellulari iOS o Android. I giocatori da mobile possono giocare ad uno qualsiasi degli 800 giochi per PC, compresi 35 titoli free-to-play, che supportano l'input del controller. I membri con dispositivi iOS possono ottenere tutti i vantaggi del gioco PC senza abbandonare l'ecosistema Apple; e i giocatori Android possono migliorare radicalmente il loro gameplay con l'abbonamneto a GeForce NOW RTX 3080 per abilitare il gioco PC a 120 fotogrammi al secondo su selezionati 120Hz telefoni Android.

Di seguito l'elenco completo dei giochi che si uniscono alla libreria GeForce NOW questa settimana: