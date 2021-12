NVIDIA annuncia le GPU per notebook GeForce RTX 2050, MX570 e MX550

Nvidia oggi ha annunciato nuove integrazioni alla propria linea di GPU GeForce per laptop: le GPU NVIDIA GeForce RTX 2050, MX570 e MX550.

La GeForce RTX 2050 si aggiunge alla linea di laptop della serie GeForce RTX 20. Questi nuovi laptop presentano RT Cores, Tensor Cores e NVIDIA Encoder per abilitare la suite di funzionalità NVIDIA tra cui ray tracing, NVIDIA DLSS, Reflex e Broadcast, tra le altre.

La RTX 2050 funziona perfettamente anche con la tecnologia NVIDIA Optimus per garantire il perfetto equilibrio tra lunga durata della batteria e prestazioni ottimali.

Il processore grafico NVIDIA GeForce MX570, il più veloce delle GPU MX, accelera i laptop sia per il lavoro sia per il gioco. Dotato di CUDA Cores più efficienti dal punto di vista energetico e con velocità di memoria più elevate rispetto alle precedenti GPU MX, l'MX570 offre un fotoritocco, un video editing e supporto per il gioco più veloci rispetto alla più recente grafica integrata.

NVIDIA GeForce MX550 offre un aggiornamento della GeForce MX450. Con più CUDA Cores e velocità di memoria più elevate rispetto a prima, offre un notevole incremento in termini di prestazioni ed efficienza per le attività di foto e video-editing, quali l'utilizzo di Adobe Lightroom e Premiere Pro, e un gioco migliore rispetto alla grafica integrata.