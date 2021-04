NVIDIA DLSS in Outriders, fino al 73% di boost delle performance in 4K

Outriders, un videogioco di ruolo cooperativo in terza persona sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix è stato rilasciato oggi e supporta NVIDIA DLSS. Outriders è un altro titolo tripla A che utilizza la tecnologia DLSS per migliorare le prestazioni di gioco e per dare il massimo alla grafica.

Il DLSS porta le prestazioni al livello successivo

Grazie a NVIDIA DLSS, ogni GPU GeForce RTX può raggiungere i 60 FPS a 1440p con NVIDIA DLSS abilitato e l’aumento delle performance può arrivare fino al 73% in 4K, trasformando ogni GPU a partire dalla GeForce RTX 3060 Ti e versioni successive in una GPU per il 4K.

Prova DLSS ON!

I giocatori GeForce giocheranno a Outriders con DLSS abilitato, quindi speriamo che anche tu sceglierai di testare le prestazioni con questa modalità attiva.

Acquista un laptop GeForce e ottieni Outriders

Non dimenticare, NVIDIA offre ora una copia Steam digitale di Outriders a chiunque acquisti un laptop GeForce RTX idoneo presso i partner che aderiscono alla promozione.

Gioca ora in cloud su GeForce

I membri di GeForce NOW possono trasmettere in streaming Outriders dal nostro cloud gaming. I membri Founders e Priority possono usufruire dell'accesso prioritario ai server di gioco, della durata delle sessioni estese e possono persino giocare con il supporto DLSS.

Maggiori informazioni:

Articolo su Outriders:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/outriders-nvidia-dlss-out-now

Game Ready Drivers per Outriders su GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/outriders-game-ready-driver/

Dettagli sul bundle Outriders:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/campaigns/outriders-bundle/