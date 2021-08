NVIDIA DLSS migliora le prestazioni della Open Beta di Back 4 Blood

Al via da oggi l’open beta di Back 4 Blood, titolo sviluppato da Turtle Rock Studios e Warner Bros. Games, in vista della presentazione ufficiale il prossimo 12 ottobre. L'accesso anticipato alla open beta inizia oggi e sarà disponibile fino al 9 agosto, per poi ritornare in forma pubblica dal 12 al 16 agosto.

Back 4 Blood è un attesissimo sparatutto in prima persona cooperativo, progettato dai medesimi sviluppatori dell'acclamato franchise di Left 4 Dead.

Il DLSS offre prestazioni altissime nell’open beta di Back for Blood

Tenendo presente che si tratta di una versione iniziale e che ci potrebbero essere modifiche in futuro, ad oggi le prestazioni di gioco dell’open beta sono ottime. Continueremo ad ottimizzare le prestazioni fino al lancio il 12 ottobre, distribuendole nei nostri consueti aggiornamenti Game Ready Driver. Con il supporto DLSS, i giocatori di Back 4 Blood che usano una GPU GeForce RTX otterranno la migliore esperienza Back 4 Blood possibile. Gli utenti GeForce potranno infatti godersi l'incredibile grafica del gioco a risoluzioni e ai livelli di dettaglio estremamente elevati.

Il DLSS aumenta la frequenza dei fotogrammi e genera immagini belle e nitide per i tuoi giochi. Fornisce il margine di prestazione per massimizzare le impostazioni di qualità e aumentare la risoluzione. Ad oggi, quasi 60 giochi supportano NVIDIA DLSS, e molti altri verranno annunciati in futuro.