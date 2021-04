Nvidia GeForce NOW, 15 giochi in arrivo ed aggiornamenti per Warhammer: Vermintide 2 e Immortals Fenyx Rising

Questo giovedì all’insegna di #GFN è particolarmente emozionante per i membri di GeForce NOW perché 15 nuovi giochi si uniscono al servizio e due importanti titoli ricevono degli aggiornamenti: l'espansione gratuita Fatshark di Warhammer: Vermintide 2 Chaos Wastes e il DLC The Lost Gods per Immortals Fenyx Rising di Ubisoft.

Se interessati alla prossima uscita di Immortals Fenyx Rising - The Lost Gods, sarete lieti di sapere che il gioco sarà in streaming su GeForce NOW questo giovedì, 22 aprile.

Di seguito la lista completa dei giochi in uscita questa settimana: