NVIDIA GeForce NOW celebra l’indie

Continuano i festeggiamenti per l'anniversario di GeForce NOW e oggi GFN vuole porre l'attenzione su alcuni dei più fantastici giochi indie disponibili sul servizio, tra cui Mount & Blade II: Bannerlord (indie!) che riceverà il supporto del DLSS nel corso di questa settimana, Worms Rumble (indie!) al quale potrete giocare gratuitamente questo weekend su Steam - da giovedì a domenica - e 11 nuovi giochi (molti dei quali sono indie!) in arrivo nella libreria GeForce NOW questa settimana.

Spunti di lettura: Nvidia GeForce Now, il "Cloud Gaming" alla prova dei fatti nel 2021

Onoriamo l'Indie

Questa settimana vogliamo celebrare gli studi indipendenti che costituiscono un pilastro fondamentale della libreria GFN. I titoli indie sono il cuore del gioco per PCc, e GFN non godrebbe degli stessi incredibili contenuti senza i quasi 300 titoli indie presenti sul servizio.

Valheim ha scalato le classifiche dei titoli più giocati su Steam. E, grazie a GeForce NOW, Coffee Stain Studios e Iron Gate AB sono in grado di portare il gioco tra le mani di molti più giocatori.

"Abbiamo lanciato Valheim in accesso anticipato su Steam e NVIDIA ci ha immediatamente aiutato a portare il nostro titolo a più giocatori attraverso GeForce NOW. In questo modo, anche gli utenti Mac possono giocare a Valheim", ha dichiarato Henrik Törnqvist, lead game designer di Valheim presso Iron Gate AB.

Terraria è un altro gioco per PC tra i più acclamati e popolari. Questa perla indie di Re-Logic conquista sempre più giocatori e, al contempo, diventa accessibile tramite più dispositivi per i fan storici.

"Terraria si sposa perfettamente con GeForce NOW. Abbiamo sempre cercato delle soluzioni per rendere il nostro gioco accessibile al maggior numero di persone possibile. GFN ci aiuta a raggiungere questo obiettivo dando ai nostri giocatori la possibilità di giocare su qualsiasi tipo di dispositivo, senza alcun lavoro di sviluppo aggiuntivo da parte nostra. Non vediamo l'ora di vedere i nuovi e gli attuali giocatori godere di tutto ciò che Terraria ha da offrire, sia attraverso il più tradizionale percorso PC/console/mobile sia in streaming dal cloud", afferma Ted Murphy, responsabile della strategia commerciale e del marketing di Re-Logic.

Il DLSS 2.0 arriva su Mount & Blade II: Bannerlord

È un super sampling! Quando i giochi sono dotati di una tecnologia come il DLSS 2.0 (deep learning super sampling) di NVIDIA, sono i membri di GeForce NOW a trarne i benefici. Tra gli esempi più recenti, War Thunder e - proprio questa settimana - Mount & Blade II: Bannerlord. GeForce NOW supporta il futuro dello sviluppo indie anche attraverso questo tipo di tecnologie.

Worms Rumble, gratuito per tutto il fine settimana

Considerando che GFN trasmette le versioni PC dei giochi dai negozi digitali più popolari, quando viene lanciata una promozione - come il weekend gratuito di Worms Rumble di Team17 su Steam, da giovedì a domenica - i membri hanno il vantaggio di poter partecipare alla promo istantaneamente.

11 nuovi giochi in arrivo questa settimana GFN

11 nuovi giochi sono in arrivo su GeForce NOW questa settimana. In cima alla lista dei giochi c'è il lancio di Hellish Quart. A partire da ora disponibile su Steam con il 15% di sconto, il gioco di duello di Kubold include una fisica intensa e tecniche di scherma catturate in movimento.

Di seguito l'elenco completo dei giochi disponibili a partire da questa settimana: