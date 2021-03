Nvidia GeForce NOW, in arrivo 21 nuovi titoli in arrivo e un nuovo controller iOS che permette di giocare da smartphone

Il primo giovedì GFN di ogni mese è sempre il più “ricco” di novità infatti, NVIDIA annuncia l’arrivo di 21 giochi nella libreria di GeForce NOW durante il mese di marzo. Gli utenti GeForce NOW potranno giocare a questi fantastici titoli attraverso i loro negozi digitali preferiti su qualsiasi dispositivo supportato - PC, Mac, Chromebook, iOS, Android o Android TV.

E, grazie al nostro continuo impegno nel portare sulla piattaforma nuovi giochi ogni settimana, troverete sempre un nuovo mondo da esplorare, dei quesiti da risolvere o una partita da vincere.

Inoltre, un nuovo controller da gaming, il Backbone One, si unisce al programma GeForce NOW Recommend Product. Backbone One è un controller per iPhone che si integra perfettamente con l'esperienza Safari iOS di GeForce NOW.

L’eccezionale qualità dei materiali, i pulsanti, i thumbpad e la ricarica Pass-Through, lo rendono perfetto per qualsiasi gioco che si trasmette in streaming dal cloud. Inoltre, Backbone One ha un pulsante integrato per la registrazione che permette di catturare e condividere il proprio gameplay, direttamente dallo smartphone. Scopri di più su Backbone One sul sito con tutti i prodotti consigliati GeForce NOW. Il controller è disponibile negli Stati Uniti con spedizione internazionale.

Ma adesso passiamo ai giochi: tra le release della settimana vi è Loop Hero, il supporto per Disgaea PC, e molto altro. I giochi verranno rilasciati nel corso della giornata sui nostri server GeForce NOW.

Spunti di lettura: Nvidia GeForce Now, il "Cloud Gaming" alla prova dei fatti nel 2021

Di seguito la lista completa dei giochi rilasciati oggi, più un elenco di tutti i titoli che arriveranno su GeForce NOW nel corso del mese.

GFN Thursday – giochi presenti sulla piattaforma a partire dal oggi, 04/03:

Disgaea PC (Steam)

Legends of Aria (Steam)

Loop Hero (lancio su Steam)

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (Steam)

Wargame: Red Dragon (gratuito su Epic Games Store, 4-11 marzo)

WRC 8 FIA World Rally Championship (Steam)

Altri giochi in arrivo a marzo: