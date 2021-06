NVIDIA GeForce NOW, in arrivo nuovi giochi ed offerte dedicate all'E3 2021

La ricorrenza #GFN è alle porte e abbiamo deciso di celebrarla con un evento molto speciale, il "Legends of GeForce NOW", occasione in cui i giocatori potranno finalmente mostrare i loro migliori momenti di Apex Legends: Legacy utilizzando NVIDIA Highlights per vincere grandi e incredibili premi.

Con l'E3 in arrivo, i nuovi utenti potranno iniziare a giocare con un'offerta davvero speciale e gratuita. Inoltre, tra i nuovi giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW questa settimana vi sono Chivalry 2 di Tripwire e AMID EVIL con RTX ON, insieme a tanti altri titoli.

Un evento memorabile per dei giocatori leggendari!

Hai la foto che cattura il momento della vittoria o forse...non hai vinto davvero? Questo non è più un problema grazie a NVIDIA Highlights. Già nota ai giocatori GeForce di PC, la tecnologia NVIDIA Highlights assume una posizione di estrema importanza nel cloud catturando automaticamente, attraverso delle registrazioni video, i momenti più importanti delle azioni di gioco, delle uccisioni e delle vittorie, in giochi come Apex Legends. GeForce NOW fa ora un ulteriore passo in avanti aggiungendo il supporto per nuovi giochi utilizzando modelli intelligenti e il riconoscimento delle immagini in esecuzione sui nostri server cloud.

Condividere gli highlights del gioco sarà un vantaggio nell'evento "Legends of GeForce NOW". A partire da oggi fino al 24 giungo, i giocatori che invieranno i loro migliori highlights di Apex Legends: Legacy a GFNLegends.com avranno la possibilità di vincere un'attrezzatura da gioco perfetta per Legends.

Tre intere giornate gratuite in occasione dell'E3

Insieme a questo giovedì #GFN parte la nostra celebrazione dell'E3 2021 che vede protagonista un'interessante offerta promozionale per i nuovi membri. I giocatori che si registreranno per un'iscrizione gratuita a GeForce NOW tra oggi e martedì 15 giugno otterranno tre giorni gratuiti di accesso Priority. L'abbonamento Priority permette ai membri l'accesso in prima linea ai rig di gioco, lunghe sessioni di gioco estese e una grafica incredibile grazie al ray tracing e al DLSS - nei giochi RTX supportati.

Chivalry è vivo e vegeto

Come sempre, il giovedì #GFN segna l'arrivo di nuovi giochi nella libreria di GeForce NOW. Tra le aggiunte di questa settimana vi è Chivalry 2 di Tripwire, AMID EVIL con RTX ON (trailer RTX) e molto altro; di seguito la lista completa dei giochi:

Chivalry 2 (lancio su Epic Games Store, 8 giugno)

GUILTY GEAR -STRIVE- (lancio su Steam, 11 giugno)

AMID EVIL (Steam)

Beyond Good & Evil (Steam)

Morbid: The Seven Acolytes (Steam)

Neptunia Virtual Stars (Steam)

Not the Robots (Steam)

Quest Hunter (Steam)

Sabotaj (Steam, disponibile solo in Europa)

Tom Clancy's Ghost Recon (Ubisoft Connect)

Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown (Ubisoft Connect)

Townsmen - A Kingdom Rebuilt (Steam)

Vikings - Wolves of Midgard (Steam)

Il tempo sta per scadere!

Per un tempo limitato (fino al 17 giugno), sarà possibile ottenere tre mesi di GeForce NOW Priority Membership (un valore di €9,99) con l'acquisto di una SHIELD TV.