NVIDIA lancia Omniverse per gli sviluppatori, un ambiente potente e collaborativo pensato per la creazione di giochi

Per arricchire il proprio ecosistema di sviluppatori, in occasione della Game Development Conference, NVIDIA ha annunciato l’arrivo delle nuove funzionalità NVIDIA Omniverse pensate per semplificare la condivisione delle risorse, l'ordinamento delle librerie, la collaborazione e l'implementazione dell'IA da parte degli sviluppatori di giochi nei processi per animare le espressioni facciali dei personaggi.

Grazie a NVIDIA Omniverse, gli sviluppatori di giochi potranno sfruttare tecnologie di Intelligenza Artificiale e creare facilmente processi personalizzati per semplificare, accelerare e migliorare i flussi di lavoro di sviluppo. Le nuove funzionalità per gli sviluppatori di giochi includono aggiornamenti a Omniverse Audio2Face, Omniverse Nucleus Cloud e Omniverse DeepSearch, nonché l'introduzione di Unreal Engine 5 Omniverse Connector.

"Omniverse fornisce potenti strumenti di sviluppo per chi vuole fare business in questo settore al giorno d’oggi", ha affermato Frank DeLise, vicepresidente di Omniverse presso NVIDIA. "La capacità di questo sistema di unificare artisti, strumenti e applicazioni in un'unica piattaforma può essere d’esempio per le organizzazioni di sviluppatori di tutto il mondo".

Un ambiente di creazione di giochi potente e più collaborativo

I processi di sviluppo dei giochi stanno diventando sempre più complessi man mano che sviluppatori e designer lavorano per superare le aspettative dei giocatori, creando mondi sempre più enormi e coinvolgenti. Per fare ciò, il lavoro è gestito da team globali di artisti che lavorano con enormi librerie di contenuti 3D, addentrandosi in processi laboriosi e dispendiosi in termini di tempo, resi ancora più complessi dall'integrazione di aspetti come l’illuminazione realistica delle scene e altre tecnologie basate sull'intelligenza artificiale.

Omniverse aiuta gli sviluppatori ad affrontare queste sfide, garantendo immagini realistiche e giochi curati nei dettagli collegando librerie, risorse e strumenti software in un'unica potente piattaforma . Questo predominante aspetto collaborativo di Omniverse aiuta a ridurre drasticamente il tempo di interazione tra le parti sulle decisioni di progettazione, accelerando il completamento del progetto.

Omniverse è una piattaforma aperta multi-GPU per la collaborazione alla progettazione 3D e la simulazione in tempo reale. Funziona su qualsiasi dispositivo NVIDIA RTX, da un laptop a un server, snellendo complessi flussi di lavoro di produzione 3D. Omniverse si basa sulla Universal Scene Description ( USD) della Pixar , una piattaforma open source 3D, facilmente estensibile e pensata per la creazione di contenuti e lo scambio tra i principali strumenti di sviluppo dei giochi più popolari. NVIDIA ha ampliato l'USD sviluppando nuovi strumenti, integrando tecnologie e fornendo esempi e tutorial.

Sviluppatori, designer e artisti possono unire le loro risorse, librerie, applicazioni software e motori di gioco all'interno di Omniverse, ripetere liberamente i processi di progettazione in tempo reale, creare strumenti per migliorare la produttività e condividere istantaneamente modelli mozzafiato in alta definizione.

Omniverse per gli sviluppatori di giochi

La piattaforma Omniverse è progettata per garantire la massima flessibilità e scalabilità. Gli sviluppatori possono creare facilmente i propri strumenti utilizzando gli elementi costitutivi modulari della piattaforma . Gli sviluppatori di giochi possono utilizzare le app Omniverse già pronte, con molte altre create da terze parti.

I componenti presenti nella piattaforma Omniverse per gli sviluppatori di giochi includono:

Omniverse Audio2Face , una tecnologia basata su intelligenza artificiale NVIDIA che consente agli sviluppatori di personaggi di generare animazioni facciali di alta qualità da un semplice file audio. Audio2Face ora supporta l'animazione facciale completa e gli artisti avranno anche la capacità di controllare l'emozione della performance. Con Audio2Face gli sviluppatori di giochi possono aggiungere rapidamente e facilmente espressioni realistiche ai loro personaggi di gioco, il che può facilitare una connessione emotiva più forte tra il giocatore e i personaggi del gioco, ampliando l'immersione.

Omniverse Nucleus Cloud , ora disponibile con accesso anticipato, consente la condivisione semplice con un clic di intere scene Omniverse, eliminando la necessità di distribuire Nucleus localmente o in un cloud privato. Con Nucleus Cloud, gli sviluppatori potranno facilmente condividere e collaborare in tempo reale sulle risorse 3D tra i team di sviluppo interni ed esterni.

Omniverse DeepSearch , un servizio abilitato dall'intelligenza artificiale ora disponibile per gli abbonati Omniverse Enterprise, che consente agli sviluppatori di giochi di utilizzare input e immagini in linguaggio naturale per cercare istantaneamente nell'intero catalogo di risorse, oggetti e personaggi 3D senza tag.

connettori Omniverse sono plug-in che consentono flussi di lavoro collaborativi di "sincronizzazione in tempo reale" tra strumenti di progettazione di terze parti e Omniverse. Il nuovo Unreal Engine 5 Omniverse Connector consente agli artisti di gioco di scambiare USD e dati sul linguaggio di definizione dei materiali tra il motore di gioco e Omniverse.

Per ulteriori informazioni visitare il sito NVIDIA Omniverse . Gli sviluppatori di giochi possono saperne di più sulla creazione di giochi con Omniverse sul sito Web degli sviluppatori NVIDIA.