Nvidia, nuovi Game Ready driver per i laptop GeForce RTX serie 30 e The Medium

NVIDIA rilascia oggi un nuovo Game Ready driver GeForce che offre supporto al gioco horror The Medium e ai nuovi laptop GeForce RTX Serie 30, in vendita a partire da oggi.

The Medium lanciato con Ray Tracing e NVIDIA DLSS

The Medium, di Bloober Team, sarà lanciato il 28 gennaio offrendo ai fan dell'horror un'esperienza unica, con un gameplay coinvolgente che vi farà vivere simultaneamente in due realtà. Su PC, l'atmosfera inquietante e opprimente di The Medium sarà ulteriormente amplificata e migliorata grazie a Microsoft DirectX Ray Tracing (DXR) e al DLSS di NVIDIA.

Un mistero che solo GeForce NOW è in grado di risolvere

Non avete a disposizione la vostra “armatura” da combattimento ma volete comunque giocare a The Medium senza rinunciare alla splendida grafica offerta dal ray-tracing di cui godono i giocatori GeForce RTX? Bene, ci siamo noi per questo: potrete giocate a The Medium, con RTX e DLSS, su GeForce NOW!

Tutti i membri Geforce, compresi i giocatori con abbonamento gratuito, potranno giocare in streaming a The Medium il giorno del lancio. I membri Founders avranno accesso immediato al gioco, ciò permette loro di essere avvantaggiati nelle ore più affluenti, di prolungare la durata delle sessioni e di giocare con la massima qualità grafica grazie alle tecnologie RTX e DLSS.

Entrambe le versioni Steam e Epic Games Store sono disponibili in streaming con GeForce NOW. Comprarlo vi permetterà di giocare in streaming su quasi tutti i dispositivi PC, Mac, Chromebook, SHIELD, Android o iOS.

GeForce Laptop RTX 30

Il lancio dei laptop GeForce RTX Serie 30 è stato il nostro lancio di serie laptop più grande di sempre, con oltre 70 modelli diversi sviluppati in collaborazione con gli OEM principali. Chiaramente, si tratta di laptop alimentati dalle nuove GPU RTX 3080, 3070 e 3060. Questi laptop presentano le nuove tecnologie Max-Q di terza generazione tra cui Dynamic Boost 2.0, WhisperMode 2.0, Resizable BAR e DLSS.

A partire da oggi saranno disponibili, in tutto il mondo, i laptop GeForce RTX per i creator e per i giocatori con GPU GeForce RTX 3080 e GeForce RTX 3070; inoltre, dal 2 febbraio saranno disponibili anche i laptop con GPU GeForce RTX 3060.

Informazioni sui driver NVIDIA Game Ready

I driver Game Ready sono disponibili il giorno del lancio o prima per la maggior parte dei titoli più importanti e sono settati per le migliori prestazioni e un gameplay impeccabile. Tutti i driver Game Ready NVIDIA sono certificati Microsoft WHQL.