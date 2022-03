NVIDIA presenta alla GDC una serie di strumenti per lo sviluppo dei giochi, tra cui Streamline, un framework Open Source e Cross-IHV per semplificare l'integrazione delle tecnologie di super-risoluzione

Sulla scia di quanto comunicato all'inizio di questa settimana circa NVIDIA Omniverse per gli sviluppatori di giochi, Nvidia annuncia oggi una serie di nuovi strumenti per gli sviluppatori di giochi che consentono di risparmiare tempo, integrare più facilmente NVIDIA RTX e semplificare la creazione di mondi virtuali. Questi strumenti includono NVIDIA Streamline, NVIDIA Kickstart RT, GeForce NOW Cloud Playtest e altri ancora.

Streamline - Framework Open Source, Cross-IHV per semplificare l'integrazione delle tecnologie di super-risoluzione

Alla GDC 2022 NVIDIA presenta Streamline, un framework open source e cross-IHV che mira a semplificare l'integrazione di più tecnologie di super-risoluzione e altri effetti grafici in giochi e applicazioni. Con Streamline, gli sviluppatori possono codificare una sola volta e aggiungere più tecnologie di super-risoluzione ai loro giochi.

Streamline offre una singola integrazione con un framework plug-and-play. Si colloca tra il gioco e le API di rendering e astrae le chiamate API specifiche dell'SDK in un framework Streamline facile da usare. Invece di integrare manualmente ogni SDK, gli sviluppatori identificano semplicemente quali risorse (vettori di movimento, profondità, ecc.) sono necessarie per i plugin Streamline di destinazione e poi impostano dove vogliono che i plugin vengano eseguiti nella pipeline grafica.

L'SDK Streamline è disponibile a partire da oggi con il supporto per NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) e Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA), con il supporto NVIDIA Image Scaling (NIS) presto in arrivo. Streamline supporta DirectX 11 e DirectX 12. Il supporto di Vulkan è attualmente in beta e disponibile per gli sviluppatori. Il framework può essere esteso oltre agli SDK di super-risoluzione, con gli sviluppatori in grado di aggiungere NVIDIA Real-time Denoiser (NRD) ai giochi tramite Streamline.

NVIDIA è consapevole dell’onere per gli sviluppatori di supportare molteplici SDK, spesso con punti di integrazione e compatibilità variabili. Streamline allevia questo carico con un framework open source e cross-IHV. Una più facile integrazione della tecnologia significa più giochi con più tecnologia. Invece di distribuire certi giochi solo con un sottoinsieme di tecnologie IHV, l'obiettivo di NVIDIA con Streamline è che i nuovi giochi supportino il meglio che ogni IHV ha da offrire. Questo è certamente positivo sia per i giocatori sia per l'ecosistema di gioco.

“Oggi gli sviluppatori di giochi sono obbligati a un lavoro aggiuntivo per supportare gli effetti di post-processing di ciascun fornitore di hardware con diverse API", ha dichiarato John Spitzer, Vice President of developer and performance technology di NVIDIA. "Con Streamline, possiamo rimuovere questa ridondanza e accelerare l'adozione di nuove funzionalità nei giochi, migliorando a sua volta l'esperienza dei nostri utenti."

“Intel crede fermamente nella potenza delle interfacce open", ha dichiarato Andre Bremer, Vice President of AXG e director of game engineering di Intel. "Siamo entusiasti di supportare Streamline, un framework aperto e cross-IHV per i nuovi effetti grafici. Questo semplificherà gli sforzi di integrazione degli sviluppatori di giochi e accelererà l'adozione di nuove tecnologie".

Kickstart RT – Uno Starter Kit per l'aggiunta del Ray Tracing

NVIDIA Kickstart RT rende più facile che mai aggiungere il ray-tracing in tempo reale ai giochi, producendo riflessi, ombre, occlusione ambientale e illuminazione globale estremamente realistici.

Kickstart RT fornisce un comodo punto di partenza per consentire agli sviluppatori di includere rapidamente e facilmente un'illuminazione dinamica realistica di scene complesse nei loro sistemi di gioco in un lasso di tempo molto più breve rispetto ai metodi tradizionali. È anche utile per gli sviluppatori che potrebbero trovare difficile aggiornare il proprio motore all'API DirectX12.

Kickstarter RT è già disponibile. Scopri di più su Kickstart RT sul sito Web degli sviluppatori NVIDIA.

GeForce NOW Cloud Playtest – Playtest da qualsiasi luogo tramite il cloud

Un playtest è il processo mediante il quale un designer di giochi testa un nuovo titolo per verificare se ci sono bug e difetti di progettazione prima di rilasciarlo sul mercato. Gli sviluppatori hanno bisogno di modi innovativi per eseguire questa parte vitale dello sviluppo di un gioco, in modo sicuro e protetto. Tutto questo è possibile con Cloud Playtest disponibile su GeForce NOW Developer Platform.

Con una rete di oltre 30 data center e 80 paesi, GeForce NOW utilizza la potenza del cloud per portare l'esperienza di gioco per PC GeForce su qualsiasi dispositivo. Questa infrastruttura estesa fornisce una piattaforma di sviluppo virtuale di giochi unica che nel suo genere.

Con GeForce NOW Cloud Playtest, i giocatori destinati a testare il nuovo titolo potranno essere ovunque nel mondo. Grazie a questo tool, gli sviluppatori possono caricare una build sul cloud e programmare un playtest che i giocatori e gli altri sviluppatori potranno gestire direttamente dal loro calendario di sistema.

Durante una sessione di playtest, un utente utilizza l'app GFN per giocare, mentre trasmette in streaming con la propria fotocamera e microfono. Gli osservatori intanto guardano il gameplay e i feed della webcam dal cloud

SDK RTX e aggiornamenti degli strumenti di sviluppo del gioco

Alla GDC, NVIDIA ha anche annunciato aggiornamenti agli SDK per NVIDIA RTX Global Illumination, RTX Direct Illumination, Reflex, Real-time Denoisers e importanti strumenti di sviluppo di giochi, tra cui NVIDIA Insight e NVIDIA Virtual Reality Capture and Reply, hanno ricevuto aggiornamenti.