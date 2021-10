Nvidia propone Marvel's Guardians of the Galaxy in bundle con le GPU GeForce, mentre il DLSS arriva anche su Alan Wake Remastered

NVIDIA annuncia che, per un periodo di tempo limitato, gli utenti che acquisteranno un sistema desktop o laptop con all'interno una nuova scheda GeForce RTX riceveranno una copia digitale di Marvel's Guardians of the Galaxy. La gamma di modelli è molto vasta e comprende dalle GeForce RTX 3060, fino alle GeForce RTX 3090.

Gli utenti potranno godere anche di un'esperienza di gioco senza precedenti con Marvel Guardians of the Galaxy grazie a riflessi ray-tracing in tempo reale e NVIDIA DLSS per prestazioni accelerate.

Visita la pagina dedicata al bundle Marvel's Guardians of the Galaxy per ulteriori informazioni.

Alan Wake Remastered disponibile ora con NVIDIA DLSS

Alan Wake Remastered di Remedy Entertainment, il titolo di grande successo del 2010, viene riproposto oggi con NVIDIA DLSS, la tecnologia di NVIDIA in grado di accelerare le prestazioni fino a 2 volte in 4K: