Nvidia, Reflex abilitato su Rust ed aggiornamento per il DLSS su Metro Exodus Enhanced Edition

Oggi gli utenti GeForce di NVIDIA ricevono aggiornamenti gratuiti ed il primo sarà dedicato al popolare gioco di sopravvivenza multiplayer Rust di Facepunch Studio e il secondo allo straordinario Metro Exodus PC Enhanced Edition di 4A games.

Rust supporta NVIDIA Reflex per ridurre la latenza di sistema e Metro Exodus PC Enhanced Edition supporta il DLSS 2.0 di NVIDIA per migliorare la qualità dell'immagine e le prestazioni. Entrambi gli aggiornamenti sono disponibili a partire da oggi e si possono ottenere tramite gli aggiornamenti del gioco insieme ai più recenti driver Game Ready.

I giocatori GeForce ottengono un aggiornamento gratuito per Rust grazie a NVIDIA Reflex

NVIDIA Reflex riduce la latenza del sistema per migliorare la competitività dei giocatori, permettendo loro di individuare i bersagli più velocemente, reagire più rapidamente e aumentare la precisione della mira semplicemente abilitando NVIDIA Reflex nelle impostazioni del gioco.

"Nvidia Reflex è finalmente disponibile per Rust, riducendo la latenza fino al 38%! I giocatori di Rust in possesso di GPU GeForce otterranno un aggiornamento abilitando semplicemente Reflex attraverso il menu delle opzioni".

- Helk, Capo Progetto di Rust, Designer & Programmer

Avere a disposizione uno strumento che possa apportare miglioramenti di una frazione di secondo nell’individuazione dei nemici può fare la differenza tra vincere o perdere e NVDIA Reflex è lo strumento giusto. I giocatori di Rust godranno di miglioramenti nella latenza di sistema fino al 38% con Reflex abilitato.

Metro Exodus nella sua forma migliore: Ray Tracing migliorato e NVIDIA DLSS 2.0

Metro Exodus è stato uno dei titoli di punta per il ray-tracing in tempo reale grazie all’implementazione dell'allora nuova tecnologia per l'illuminazione globale che ha garantito al gioco effetti sbalorditivi, aumentando nettamente l'immersione nello sparatutto horror. Oggi, lo sviluppatore 4A Games lancia Metro Exodus PC Enhanced Edition, un aggiornamento che sfrutta la potenza del ray tracing per offrire un incredibile aggiornamento visivo.

Insieme all'aggiunta del DLSS 2.0, Metro Exodus PC Enhanced Edition introduce feature del ray-tracing ottimizzate, tra cui:

Riflessi in ray-tracing

Illuminazione emissiva in ray-tracing, precedentemente vista esclusivamente nel DLC di The Two Colonels

Illuminazione globale ottimizzata in ray-tracing, da ora applicata a tutte le luci del gioco

Adottando la versione più recente del DLSS (2.0) di NVIDIA, Metro Exodus PC Enhanced Edition riceve un significativo incremento delle prestazioni e della qualità dell'immagine.