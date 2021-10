Nvidia rilascia i GeForce Game Ready Driver 496.49 WHQL dedicati a Marvel’s Guardians of the Galaxy

L'ultimo driver NVIDIA GeForce Game Ready include il supporto dell'attesissimo Marvel’s Guardians of the Galaxy, il vasto gioco d'azione e avventura single player che presenta Star-Lord e la sua leggendaria banda di disadattati.

Il nuovo driver GeForce Game Ready assicura la migliore esperienza di gioco in Marvel’s Guardians of the Galaxy, oltre a ottimizzazioni day-0 per altri 12 giochi e sei nuovi monitor di gioco compatibili con G-SYNC e sei nuovi profili GeForce Experience Optimal Playable Setting.

L'esperienza definitiva di Marvel’s Guardians of the Galaxy è su PC basato su GeForce RTX

Quando Marvel’s Guardians of the Galaxy viene giocato su PC, i giocatori possono sperimentare il gioco fino a 8K HDR, con livelli superiori di dettaglio e frame rate non limitati, oltre a godere di tutti gli altri vantaggi della piattaforma PC, come il gameplay G-SYNC ultrawide, multi-monitor e con frequenza di aggiornamento variabile. Per godere di un’esperienza definitiva si deve giocare a Marvel's Guardians of the Galaxy su un desktop o laptop GeForce RTX, con RTX ON. La grafica è di livello superiore grazie a riflessi trasparenti e opachi con ray tracing, e le prestazioni sono fino a due volte superiori con NVIDIA DLSS.

Come special bonus, i giocatori GeForce RTX possono sbloccare l'outfit Sleek-Lord di Star Lord dall'inizio dell'avventura con GeForce Rewards. Le specifiche tecniche raccomandate da NVIDIA indicheranno se oggi si è pronti per scatenarsi con il gioco:

Chivalry 2 riceve oggi un aggiornamento DLSS - 4K con impostazioni massime per tutti i giocatori GeForce RTX!

Un altro aspetto importante dei driver NVIDIA Game Ready è che spesso vengono utilizzati come strumento di delivery per aggiungere nuove funzionalità ai nostri utenti GeForce. Questo driver Game Ready aggiunge il supporto di NVIDIA DLSS per Chivalry 2 di Torn Banner Studios, un titolo multiplayer melee slasher PvP a 64 giocatori incredibilmente divertente. Oggi Chivalry 2 riceve un miglioramento delle prestazioni grazie all'introduzione di NVIDIA DLSS in un nuovo aggiornamento che aumenta le performance sino al 45% e permette a tutti i giocatori GeForce RTX di giocare in 4K a oltre 60 FPS, con le impostazioni massime attivate.

Altre chicche e aggiornamenti Game Ready

Il driver NVIDIA Game Ready per Marvel's Guardians of the Galaxy aggiunge anche altre funzionalità, tra cui: